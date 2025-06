Suspenz sodnice, ki se ni izločila v zadevi franki

Predsednik vrhovnega sodišča Miodrag Đorđević je ljubljanski višji sodnici Katarini Marolt Kuret izrekel suspenz do končne odločitve v disciplinskem postopku, v katerem se je znašla, ker je odločala v vsaj 11 postopkih v zvezi s posojili v švicarskih frankih, potem pa sama vložila tožbo.

Miodrag Đorđević se je za ukrep začasne odstranitve iz sodniške službe Katarine Marolt Kuret odločil, ko ga je predsednica disciplinskega senata pri Sodnem svetu obvestila o vložitvi predloga disciplinskega tožilca za izrek disciplinske sankcije zoper sodnico, so sporočili z vrhovnega sodišča. Kot so pojasnili, ji je očitana težja kršitev opustitve sporočila o podanih zakonskih razlogih za izločitev oziroma nadaljevanje dela v zadevi, v kateri obstaja izločitveni razlog, in sicer v zvezi z odločanjem o kreditnih pogodbah v švicarskih frankih.

Suspenz do dokončne odločitve disciplinskega sodišča

Predsednik vrhovnega sodišča je v utemeljitvi izpostavil, da se od sodnika kot nosilca sodne veje oblasti utemeljeno pričakuje, da bo dosledno predlagal svojo izločitev v vseh primerih izključitvenih in odklonitvenih razlogov, zaradi katerih bi lahko bila njegova nepristranskost ali njen videz utemeljeno vprašljiva. Suspenz bo trajal do dokončne odločitve disciplinskega sodišča, ki deluje pri Sodnem svetu.

Portal Necenzurirano je februarja razkril, da je Katarina Marolt Kuret na višjem sodišču v Ljubljani od leta 2017 odločala v več zadevah, ki so se končale v korist kreditojemalcev v švicarskih frankih, potem pa je februarja 2024 na podlagi sodne prakse, ki jo je sama soustvarjala in ji lahko koristi, vložila tožbo proti eni od bank. Po navedbah medijev je namreč leta 2008 s soprogom pri banki Unicredit najela posojilo s hipoteko na svoji nepremičnini v višini okoli 163.000 švicarskih frankov, kar je bilo takrat približno 100.000 evrov. Po odločitvi švicarske centralne banke leta 2015, da ne bo več umetno vzdrževala tečaja franka, je ta znesek bistveno narastel.

V 11 zadevah, pri katerih je sodelovala do leta 2023, v devetih med njimi celo kot sodnica poročevalka, je višje sodišče, po pisanju portala Necenzurirano, ugodilo kreditojemalcem in zadeve ponovno vrnilo v odločanje sodiščem prve stopnje, v enem primeru pa je tričlanski senat sam razglasil posojilno pogodbo v frankih za nično in je sodišču prve stopnje naložilo samo še odločanje o odškodnini.

Na višjem sodišču do leta 2024 niso vedeli, da ima tudi sama posojilo v frankih. Po tem, ko je februarja 2024 tožila banko, se je sicer sama izločala iz procesov, vendar z argumentom »spremenjene sodne prakse«. Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka in postopek pred komisijo za etiko in integriteto pri Sodnem svetu zoper Katarino Marolt Kuret je februarja letos vložil predsednik višjega sodišča Anton Panjan.