Predsedniku ljubljanskega sodišča grozi razrešitev zaradi postopkovnih kršitev

Sodni svet je včeraj predsedniku ljubljanskega okrožnega sodišča Marjanu Pogačniku vročil poziv, da se pisno izreče o očitkih, ki bi lahko vodili do njegove razrešitve. Sodni svet namreč ugotavlja odgovornost Pogačnika v več zadevah, njihov skupni imenovalec je očitek, da je bila v postopku kršena pravica v zvezi z dodeljevanjem zadev.

Pri Sodnem svetu so namreč aprila začeli postopek ugotavljanja obstoja okoliščin za razrešitev predsednika sodišča. Kot so pojasnili za STA, se pri ugotavljanju okoliščin za Pogačnikovo razrešitev osredotočajo predvsem na tri zadeve, povezane z očitanimi kršitvami glede dodeljevanja zadev.

Prva je sodba Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), ki Pogačnika bremeni, da je v odmevnem primeru odvzema otrok materi kršil pravila glede dodeljevanja zadeve sodnikom.

Druga je vloga podjetja SIP Nepremičnine, ki v gospodarskem sporu pred ljubljanskim okrožnim sodiščem zatrjuje kršitev sodnega reda. Podjetje SIP Nepremičnine je zaradi kršitve pravice do zakonitega, neodvisnega in nepristranskega sodišča vložilo pritožbo na ESČP.

Tretja pa je odločitev vrhovnega sodišča, ki je marca razveljavilo sklep ljubljanskega okrožnega sodišča v eni kazenski zadevi, saj so bila tudi v tem primeru kršena pravila v zvezi z dodeljevanjem zadev. Iz odločitve vrhovnega sodišča izhaja, da zadeva ne bi smela biti predodeljena v odločanje vodji oddelka na podlagi letnega razporeda dela sodnikov, temveč v skladu z abecednim redom začetnic priimkov sodnikov, so pojasnili na Sodnem svetu.

Odgovor pričakujejo v 15 dneh

Poudarjajo, da se postopek ugotavljanja okoliščin za Pogačnikovo razrešitev vodi »v skladu s predpisi in brez odlašanja«. V prvi fazi so predsednika Višjega sodišča v Ljubljani Antona Panjana zaprosili za poročilo o zaznanih kršitvah, ki so ga »po zavrnitvi Panjanove prošnje za podaljšanje roka« prejeli 15. maja, obravnavali pa na seji 20. maja.

Anton Panjan,predsednik Višjega sodišća v Ljubljani. FOTO: Roman Šipić

V naslednji fazi pa je skladno z zakonom o sodiščih predsedniku sodišča dana možnost, da se pisno izjavi o vseh okoliščinah, ki zadevajo razrešitveni razlog, so dodali. »Sodni svet je takšen poziv predsedniku Okrožnega sodišča v Ljubljani vročil 26. maja in odgovor pričakuje v roku 15 dni,« so za STA pojasnili na Sodnem svetu.

Skladno z zakonom o sodiščih o razrešitvi predsednika sodišča odloči sodni svet, ki mora pred odločitvijo pridobiti tudi mnenje ministra, pristojnega za pravosodje, in predsednika vrhovnega sodišča. »Tudi za podajo njunih mnenj je predviden rok 15 dni, nato pa bo zadeva znova uvrščena na sejo Sodnega sveta,« so še pojasnili na Sodnem svetu.

Čaka postopek pred komisijo tudi sodnico Marolt Kuret?

Komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu pa bo na sredini seji nadaljevala z obravnavo pobude predsednika višjega sodišča Panjana, da se zoper sodnico Katarino Marolt Kuret, ki je odločala o tožbah glede posojil v švicarskih frankih, uvede postopek pred komisijo.

Kot so za STA pojasnili na komisiji, lahko v zvezi z vprašanjem, ki ga odpira pobuda, izdajo načelno mnenje, priporočilo ali smernice, lahko pa postopek tudi ustavijo. Ob tem poudarjajo, da konkretno ravnanje, ki je navedeno v pobudi, predstavlja le sprožilni element za sprejem načelnega mnenja, smernic ali priporočil z razlago kodeksa sodniške etike, »vendar le, če se to izkaže za potrebno«. Kakšno odločitev bo sprejela komisija, pa ni mogoče napovedati, so dodali.

Postopek zoper sodnico Marolt Kuret je uvedel tudi disciplinski tožilec pri Sodnem svetu. »Disciplinski postopek zoper navedeno sodnico poteka, v okviru postopka pa so bila opravljena preiskovalna dejanja, kot je predlagal disciplinski tožilec,« je za STA potrdil okrožni sodnik in tajnik disciplinskih organov pri Sodnem svetu Martin Jančar.