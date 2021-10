»Svoboda se konča v rešilcu pred polno bolnišnico«

Covid številke so ponovno poskočile v nebo. Bera včerajšnjega dne je porazna: skoraj 38-odstotkov pozitivnih PCR testov, 510 hospitaliziranih bolnikov, med njimi 131 na intenzivnih posteljah, deset umrlih. Po kriterijih ECDC smo v temno rdeči fazi. Že konec naslednjega tedna bomo v enotah intenzivne terapije predvidoma presegli maksimalne vrednosti lanskega drugega vala, to je čez 200 bolnikov, je izračunal na osnovi znanih podatkov Matjaž Leskovar z Inštitut Jožefa Štefana. Že čez nekaj dni bo kritično. Zakaj tako?

»Že meseca julija sem povedal: če se ne bomo cepili in se držali pravil, bo jeseni hudo. Imamo ukrep PCT, a goljufajo. Goljufija se vedno konča tragično,« je dejal Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Razlogi so v prevelikih zbiranjih, kot so demonstracije, velika druženja, študentski žuri, rojstni dnevi, ne da bi upoštevali PCT in druge ukrepe. »Če ti v vojski rečejo, masko gor, jo moraš dati gor. Nič ne sprašuješ, zakaj. Vse je jasno. Če imaš masko, preživiš, če je nimaš, umreš. Tako je tudi zdaj,« pojasni sogovorec.

Milan Krek, direktor NIJZ, pravi, da ima Slovenija v skladiščih toliko cepiva, da bi lahko takoj cepili vse prebivalce. FOTO: Jože Suhadolnik

Tragedija je že tu: bolnišnice so polne, čez vikend in v ponedeljek so reševalna vozila s covidnimi bolniki, ki so potrebovali hospitalizacijo, morala za prosto posteljo voziti sem in tja po državi, je povedal. Postelje same po sebi niso težava, lahko jih pripravijo še več, a težava je kader. »Dobro usposobljenega kadra imamo za 130 do 140 intenzivnih postelj, več od tega so rezervne postelje, kar pomeni, da ob njih ni več visoko usposobljenega kadra za intenzivno nego. Ljudje si nočejo predstavljati: če vzamemo pet postelj nekemu kardiološkemu oddelku in s tem tamkajšnje zdravnike in medicinske sestre, bo pet bolnikov manj lahko prišlo v bolnišnico, ko jo bodo zaradi težav s srcem nujno potrebovali. Ali bodo doma umrli? Ja, umrli bodo,« odgovarja Milan Krek, ki nadaljuje: »In zakaj bodo umrli? Zato ker se nekateri drugi nočejo cepiti. Zakaj se nočejo? Zato, ker se nočejo.« Pri nas se vsak ukrep, ki ga strokovna skupina predlaga, sprevrže v odklanjanje, kar je nerazumljivo in zelo narobe, opozori sogovorec. Ni povsod tako. Za primer navede Portugalsko, kjer so sredi poletja uvedli policijsko uro, pa ni bilo nikakršnega nasprotovanja. Danes lahko hodijo Portugalci naokoli brez mask.

Direktor NIJZ opozori tudi na goljufije. »Kdor je kupil potrdilo o cepljenju, ima vpisano, da je cepljen, čeprav ni cepljen. Ker je uradno cepljen, ga v bolnišnici zdravijo drugače, kot če ne bi bil cepljen. Cepljeni v bolnišnici ne prejmejo zdravila za okrepitev imunskega sistema. S kupovanjem lažnih potrdil sami sebe pošiljajo v smrt,« je ogorčen. Doda, da kdor je uradno cepljen, ne more biti cepljen ponovno, torej je z nakupom potrdila ostal brez pomoči.

Dodatni ukrepi da ali ne

Po vladnem semaforju bodo sprejeti dodatni omejevalni ukrepi, ko bo zasedenih med 150 in 160 intenzivnih postelj, zdaj je zasedenih 131. Kateri ukrepi bodo najprej na vrsti?

Sogovorec meni, da ni potreben noben dodatni ukrep. »Ljudje imajo vse informacije o covidu, o ukrepih in cepljenju. Ukrepi so dani, a jih ne upoštevajo, ker želijo biti svobodni. Svoboda se konča, ko ležiš v rešilcu in čakaš pred polno bolnišnico.« Toda: »Ko bomo na meji zasedenih intenzivnih postelj, se bomo odločili. Že kmalu bomo v povprečju na 1000 pozitivnih v 14 dneh. Na tej točki bomo morali reči, da je dovolj.«

Čez vikend so iskali proste bolnišnične postelje po vsej Sloveniji. Napoved je katastrofalna že za konec prihodnjega tedna. Potrebne ukrepe že imamo, treba jih je upoštevati.

Krek opozori na absurd: »Slovenija ima v skladiščih toliko cepiva, da bi lahko takoj cepili vse prebivalce, a ljudje cepljenje odklanjajo, celo v virus ne verjamejo, ko pa pristanejo v bolnišnici, rečejo: »Joj, kako mi je žal, da se nisem cepil«. Slovenija cepivo, da mu ne bi potekel rok trajanja, oddaja v zbirališče Covax, od koder ga pošiljajo v Afriko in druga revna območja. Prave Butale,« je razočaran sogovorec. Kako naprej?

»Kot narod smo izgubili kompas. Moramo ga ponovno najti. rekel bi le, da naj poslušajo stroko in jo upoštevajo. Covid ni politična, ampak preživetvena tema. Imamo že skoraj 5000 mrtvih. Koliko še? Politiki ne razumejo, da morajo narodu pomagati skupaj, ne pa da drug drugemu nagajajo, narod pa zato umira na obroke,« je razočaran Krek.

Napoved razvoja epidemije

Matjaž Leskovar: »V prognozi števila umrlih oseb nismo upoštevali, da se bo v primeru preseganja zdravstvenih kapacitet število umrlih povečalo.« FOTO: Osebni Arhiv

Reprodukcijsko število je zdaj 1,63. Zaradi krompirjevih počitnic se predvideva, da se bo nekoliko zmanjšalo in bo 1,4. »Upoštevali smo vpliv prekuževanja in predpostavili, da se bo cepljenje nadaljevalo s trenutno hitrostjo. Predpostavili smo, da lahko v enotah intenzivne terapije hkrati oskrbujejo največ 250 covidnih bolnikov. V prognozi števila umrlih oseb nismo upoštevali, da se bo v primeru preseganja zdravstvenih kapacitet število umrlih povečalo, zato je za te scenarije število umrlih podcenjeno,« je zapisal v zadnji prognozi Matjaž Leskovar, fizik z Inštituta Jožefa Štefana.

Njegovo celotno najnovejšo napoved najdemo na spletni strani IJS pod naslovom Projekcije širjenja COVID-19 v Sloveniji.