Svojega znanja niso pripravljeni prodati za vsako ceno

V nadaljevanju preberite:

Starejše generacije na praznik dela gledajo z nostalgijo, ki izvira iz navdušenja nad gibanjem za delavske pravice, ki so ga spremljale demonstracije, tudi nasilni izgredi, zborovanja, predvsem pa duh časa, da prihodnost prinaša nekaj boljšega. Po svetu in tudi v Sloveniji, če spomnimo na stavko železničarjev leta 1920, so v boju za delavske pravice ljudje umirali. Kaj pa danes?