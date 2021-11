Tako bo račun za elektriko lahko nižji

Prihaja obdobje, ko bomo več časa preživljali doma. Prihajajo prazniki. Bližamo se času, ko bomo iskali neprecenljive trenutke s svojimi najbližjimi. In ko bomo ogreli pečico za nove domače piškote, ob poznih večernih urah kramljali s svojimi prijatelji in si privoščili filmski maraton, tudi večkrat na teden, je prav, da ne razmišljamo o tem, kaj se bo zgodilo konec meseca.

Da bo bivanje v domačem okolju resnično brezskrbno, poskrbimo tako, da nam bo doma prijetno in toplo. In tudi tako, da nas ne bo preveč bremenila misel na višino zneska na položnici za elektriko.

Cene gredo navzgor, kaj pa znesek na položnici?

Čeprav je bila napoved o podražitvi elektrike jasna, lahko v resnici sami veliko pripomoremo k temu, da bomo še vedno plačevali poceni elektriko. Ne samo s preudarno uporabo električne energije v domačem gospodinjstvu. Rešitev je še bolj preprosta: pri Petrolu so namreč za svoje odjemalce pripravili posebno ponudbo, ki vam bo zagotovila, da bo višina mesečne položnice višja za manj kot en evro.

Kako je to mogoče?

Pri Petrolu so se želeli približati svojim zvestim kupcem tako, da jim bodo tudi to zimo polepšali s ponudbo, ki jim ne bo zagrenila družinskega proračuna. Vsak obisk pri njih vam bo namreč zagotovil nižjo ceno za elektriko.

In to je popolnoma preprosto: Zlate točke, ki jih zbirate z nakupi na Petrolu, lahko izkoristite za popust na elektriko. Pri Petrolu namreč ostajajo zavezani k ponudbi kakovostne, zanesljive in ugodne oskrbe z električno energijo.

Z nakupi zbrane Zlate točke lahko že 15. novembra pri Petrol Elektriki zamenjate za ugodnejšo mesečno položnico elektrike. Izbran popust bo za vas začel veljati že 1. decembra.

Število Zlatih točk Popust na redno ceno Petrol Elektrike 2.500 Zlatih točk 20 % popusta 1.700 Zlatih točk 15 % popusta 1.000 Zlatih točk 10 % popusta 700 Zlatih točk 7 % popusta 500 Zlatih točk 5 % popusta

Preverite pakete popustov, ki so vam na voljo pri Petrol Elektriki. Zlate točke unovčite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 ali na spletu. Preverite, kako.

Ni dovolj Zlatih točk? Prejmite dvojne točke za gorivo ali pa točke zbirajte s prijatelji

In še ena dobra novica: po novem boste še lažje znižali svoj račun za elektriko. Ob točenju goriv Q Max boste namreč prejeli kar dvojne Zlate točke.

Do konca januarja 2022 tako rezervoar svojega vozila okrepite z visokokakovostnimi gorivi iz družine Q Max in za vsak natočen evro prejmite 2 Zlati točki. Uživajte v boljši moči motorja in manjši porabi, nakupite vse potrebno za energije poln vsakdan ter pri tem z dvojnimi zlatimi točkami še izdatno prihranite.

Če si še vedno želite več točk, pa ne spreglejte možnosti, da Zlate točke zbirate skupaj z družino in prijatelji. Da, v Petrol klubu je mogoče tudi to! Povežite svoje Petrol klub kartice, da se bodo ob združitvi vse povezane kartice Zlate točke in ugodnosti zbirale skupaj. Točke se bodo beležile na vse kartice hkrati, koristi pa jih lahko kdorkoli znotraj skupine združenih kartic.

Kaj pravzaprav pomeni cena na položnici?

Decembra začne veljati Petrolov novi cenik elektrike. Vendar se bo znesek, ki ga plačujete vsak mesec, spremenil bistveno manj, kot se vam morda zdi. Za 30 % se namreč spreminja zgolj postavka na položnici, ki označuje elektriko, ki ste jo porabili. Ta predstavlja okoli 40 % končnega zneska. Preostalo, okoli 60 %, predstavljajo fiksni stroški, ki jih določa država.

In kaj to pomeni za povprečnega gospodinjskega uporabnika? Decembra bo znesek na končnem računu Petrol Elektrike namesto za 30 % v resnici višji le za okoli 13 %. Če na leto porabite okoli 4.100 kWh električne energije, to pomeni nekaj več kot 7 € na mesec. S popustom na Zlate točke pa lahko ta znesek še znižate.

Z Zlatimi točkami je lahko cena vaše električne energije v času trajanja akcije nižja tudi do 20 %, kar za povprečnega uporabnika elektrike namesto 7 € razlike pomeni manj kot 1 € razlike na mesec!

Zato brž: preverite pakete popustov, ki so na voljo, in že danes izberite svojega ter tako prehitite burno dogajanje na svetovnih trgih energentov.

