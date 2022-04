Odzivi: Tako slabega soočenja ne pomnimo

Zadnje televizijsko soočenje na RTV Slovenija pred nedeljskim parlamentarnimi volitvami zelo odmeva, saj se danes ljudje pogovarjajo skoraj samo o tem.

Tematik za pogovarjanje je ogromno; od zmedenega voditelja Igorja Pirkoviča, kreganja političnih gostov, padca Zmaga Jelinčiča in ostrih obtožbah Ivana Galeta proti predsednikom vladnih strank do odhoda sredi oddaje skoraj vseh opozicijskih predsednikov.

Oddajo so v drugem delu zapustili Zmago Jelinčič, Luka Mesec, Ljubo Jasnič, Marjan Šarec, Tanja Fajon in Alenka Bratušek, med nasprotniki vlade pa sta ostala zgolj Gale in Robert Golob prek videopovezave.

Dan potem se v opoziciji pritožujejo, da tako slabega soočenja v Sloveniji še ni bilo. Na drugi strani se v vladi jezijo, češ da so vsega krivi v opoziciji, ker naj bi pripravili organizirano zapustitev televizijskega studia.

Na Twittetju je v bran voditelju stopil premier Janez Janša, ki je pred štirimi leti tudi sam zapustil radijsko soočenje na radiu Prvi, pa čeprav je bilo tisto soočenje na neprimerljivo višji ravni. Odhod premiera je po 12. minuti spodnjega videa.

Soočenje močno odmeva tudi na družbenih omrežjih. Izbrali smo nekaj zanimiv odzivov s twitterja.