Tanja Fajon glede vojne vztraja v mirovniškem taboru

Tudi po stotih dneh vodenja zunanjega resorja ministrica Tanja Fajon vztraja pri mirovniški politiki do rusko-ukrajinske vojne, kar je zagovarjala tudi v opoziciji. »Nikoli se nismo odrekli mirovniški politiki. Ves čas na vseh obiskih, v pogovorih in na nastopih zagovarjam politiko, ki se zavzema za mir,« nam je povedala Fajonova.

Zunanja ministrica Tanja Fajon seveda ostro obsoja rusko agresijo proti Ukrajini, ves čas pa se zavzema za čimprejšnje končanje vojne, saj le hiter konec lahko umiri energetsko draginjo, krizo zaradi preskrbe z živili in varnostna tveganja, ki so se v zadnjem času povečala na Zahodnem Balkanu. »Slovenija se ne odmika od mirovniške politike. Želela pa bi si, da bi čim prej našli pot, da obe strani sedeta za pogajalsko mizo in da to vojno čim prej končamo,« je povedala zunanja ministrica, ki opozarja na 124. člen ustave, ki določa, da država pri zagotavljanju varnosti izhaja predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja.

»Slovenija lahko da na mizo mirovniško pobudo, a zdaj zanjo ni pripravljenosti, ne na ruski ne na ukrajinski strani. V pogajalski vlogi ni uspešna niti Turčija, ki je do zdaj poskušala biti posrednik med obema stranema,« pravi Fajonova, ki opozarja, da je vojna že šla tako daleč, da bo od zdaj precej težje sesti za pogajalsko mizo. Slovenija lahko z mirovniško politiko odpira mirovniške kanale, a ti so zelo omejeni, kljub vsemu pa se slovenska diplomacija pogovarja z rusko diplomacijo na nižji ravni.

Slovenija absolutno ne želi biti kot Madžarska, ki podpira ruski režim, in hkrati ne želi biti kot Poljska, ki je absolutno antirusko usmerjena. Tanja Fajon

Pred parlamentarnimi volitvami je Fajonova v kritiki zunanje politike Janeza Janše menila, da bi morali najvišji predstavniki Slovenije poleg Kijeva obiskati tudi Moskvo in si prizadevati za končanje vojne. V sedanjih okoliščinah Fajonova obiska Moskve ne načrtuje, cilj Slovenije pa je enotna politika EU do Rusije.

»Ne želimo biti kot Madžarska, ki podpira ruski režim, in hkrati ne želimo biti kot Poljska, ki je absolutno antirusko usmerjena in močna zagovornica pošiljanja orožja v Ukrajino,« je zunanja ministrica pojasnila stališče Slovenije do rusko-ukrajinske vojne znotraj EU. Zunanja ministrica je seznanjena s stališči ukrajinske vlade, kako pomembno je za Ukrajino, da v vojni zmaga.

»V vojni ni ne zmagovalcev ne poražencev. Vojne trajajo predolgo, preveč je žrtev, preden strani sedejo za pogajalsko mizo. Vloga Slovenije je, da se zavzema za mir,« pravi Tanja Fajon, ki zagovarja pomoč Ukrajini v okviru humanitarne in razvojne pomoči ter pri razminiranju.

Zunanja ministrica opaža, da se zelo veliko držav v tretjem svetu ne želi postaviti na nobeno stran, ne na ukrajinsko ne na rusko, ker da to škodi njihovim nacionalnim interesom.