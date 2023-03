Tanja Fajon sprejela italijanskega zunanjega ministra Tajanija

Današnji obisk italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija v Ljubljani, ki ga gosti slovenska kolegica Tanja Fajon, je prvo srečanje na najvišji državni ravni med vladama Roberta Goloba in Giorgie Meloni. Tajani pa se bo srečal tudi s slovenskim premierom in predsednico države Natašo Pirc Musar.

Medtem ko je Golobova vlada levosredinsko orientirana, je Melonijeva predstavnica desne sredine, v preteklih letih pa je bil položaj ravno obrnjen. Antonio Tajani, član Berlusconijeve Naprej, Italija (Forza Italia), je poleg Mattea Salvinija tudi podpredsednik vlade. Med njegovimi nekdanjimi političnimi funkcijami izstopa vloga predsednika evropskega parlamenta (2017–2019).

Skrbi povečevanje ilegalnih prehodov

Med prednostnimi temami Tajanijevega obiska so migracije in vse bolj obremenjena tako imenovana Balkanska pot, ki vodi čez Slovenijo in Italijo. Slovenski policisti so januarja in februarja letošnjega leta, po vstopu Hrvaške v schengensko območje, obravnavali štirikrat več prehodov državne meje kot v istem obdobju lani (letos je bilo obravnavanih 5162 prehodov, lani ob tem času pa 1295). Največ je bilo državljanov Afganistana, ki predstavljajo dobro petino vseh, sledijo pa Maročani, Rusi in Kubanci. Skoraj 60 odstotkov vseh prebežnikov trenutno odkrijejo na območju novomeške policijske uprave.

Po neuradnih informacijah naj bi se slovenska in italijanska vlada dogovarjali o ponudbi Hrvaški, da bi slovenski in italijanski policisti pomagali pri nadzoru zunanje schengenske meje, se pravi, meje med Hrvaško ter Bosno in Hercegovino. Podrobnosti o tem pa niso znane.

Med prednostnimi temami Tajanijevega obiska, ki ga gosti slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, so migracije in vse bolj obremenjena tako imenovana Balkanska pot. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Na dnevnem redu italijanskega obiska je tudi Zahodni Balkan, kjer si tako Slovenija kot Italija prizadevata za približevanje tega območja evropskim integracijam, in energetska kriza, pri čemer gre omeniti, da Slovenija pridobiva plin iz Alžirije prek Italije. Melonijeva pa je januarja v Alžiriji podpisala sporazum o krepitvi sodelovanja s to državo, s katerim si želi Italija v dveh letih postati povsem neodvisna od ruskega plina.

EPK je pomemben povezovalni projekt

Italija je sicer ena najpomembnejših gospodarskih partneric Slovenije in blagovna menjava med državama se povečuje. Pomemben projekt sodelovanja na kulturnem področju pa je projekt Evropske prestolnice kulture leta 2025, ki sta ga skupaj pridobili Nova Gorica in Gorica; obe mesti zdaj načrtno gradita skupni čezmejni prostor.

Tanja Fajon se je pred srečanjem s Tajanijem sestala tudi s predstavniki slovenske skupnosti v Italiji. Ti so jo prosili, naj v okviru srečanja z italijanskim kolegom izpostavi predvsem vprašanja, povezana s pomanjkljivim uresničevanjem zaščitnega zakona in s tem povezanim vprašanjem slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu pa tudi v deželnem svetu, ter avtonomije šolstva, ki je že dlje časa talec zbirokratiziranega Rima.