Temu bi težko rekli mir, vojna pa gotovo še ni

Seznam tarč ruskega množičnega napada na slovensko informacijsko infrastrukturo se hitro podaljšuje, o škodi zaradi kibernetskih napadov še ni poročil. Skupina napadalcev, ki se predstavlja pod rusko zastavo in imenom »Ljudska kibernetska vojska«, Slovencem sporoča, naj malo potrpijo in naj se uprejo svoji vladi. Strokovnjaki svarijo, da bi se morali bolj kot Rusov, ki se bahajo s svojim početjem, bati tistih, ki so tiho in v senci ruskih napadov pripravljajo teren za kaj večjega.

Radiotelevizija Slovenija, upravljavec letališča Jože Pučnik, družba Fraport, urad predsednice republike, vlada, Holding Slovenskih elektrarn, Krka ... Naštete so le nekatere izmed tarč množičnih kibernetskih napadov, ki so se na območju Slovenije zgodili v zadnjih nekaj dneh. Pred tem so bili med napadenimi ministrstvo za zunanje zadeve, za digitalno preobrazbo in za infrastrukturo, spletne strani vladnih agencij, sodišč, občine ...