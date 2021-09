Teste naj plača država, ne šole

Stroški na plečih občin

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se bodo od zdaj samotestirali, teste morajo kupiti šole. Večina bo najprej porabila tiste, ki so jih spomladi dobili od civilne zaščite, otroci pa jih niso prišli iskat. Osnovne šole, ki se še vedno niso izkopale iz likvidnostne luknje zaradi šolskih kuhinj, pa ne vedo, kako bodo teste sploh kupile.V šoli, ki jo vodi predsednica društva ravnateljev srednjih šol, se bodo zaposleni v njeni pisarni samotestirali že danes: »Ko bodo to opravili, bodo podpisali izjavo, kakšen je bil rezultat. Najprej bomo porabili teste, ki so nam še ostali od civilne zaščite. Potem pa se dogovarjam za nakup testov po ugodnejši ceni.« Ravnatelj OŠ Primoža Trubarja Laškoob vprašanju nakupa opozarja: »Pričakoval bi javno naročilo za vse šole po državi. Tako bi verjetno dobili tudi drugačno ceno.« Sajko za zdaj še ostaja pri testiranju v zdravstvenem domu: »Z njimi sem dogovorjen in to se mi zdi tudi precej bolj zanesljivo. Nisem dobil nobenih drugih navodil, še manj pa sredstev za nakup testov za samotestiranje.«Predsednik združenja osnovnošolskih ravnateljevza svojo šolo zbira ponudbe. Glede plačila ga ne skrbi: »Če nam država predpiše, da moramo teste kupiti, potem nam mora to tudi povrniti. To naj bi dali med višje stroške zaščitne opreme. Je pa res, da ima veliko šol zaradi težav s šolskimi kuhinjami tudi težave z likvidnostjo.« Sajko pravi, da ima njegova šola še vedno nepokrito izgubo iz lanskega leta, in sicer prav zaradi šolske kuhinje: »Takih težav z likvidnostjo po šolah še nismo imeli v vsej zgodovini. V protikoronske ukrepe so nas pozabili vključiti. Ministrstvo bi to zdaj rešilo s povečanjem sredstev za materialne stroške, šlo naj bi za okoli 3,2 milijona evrov. Po moji oceni pa so šole pridelale najmanj devet milijonov evrov izgube. Sredstva, ki jih bodo šole dobile, bodo vsekakor prenizka.«Kako bodo šole pri tem kupovale še teste, ni znano. V Skupnosti občin Slovenije (SOS) so vlado že pozvali, da naj država krije stroške testiranja in samotestiranja zaposlenih v občinskih upravah in javnih zavodih, katerih ustanoviteljice so občine, je odgovorila generalna sekretarka SOS: »Vlado smo opozorili na stroške, ki se ponovno nalagajo na pleča občin oziroma njihove proračune. Kot razumemo, bodo namreč občine dolžne plačati stroške testov in testiranja za svoje zaposlene kot tudi za zaposlene v osnovnih šolah in vrtcih. Vlado smo zato pozvali, naj država zagotovi sredstva za plačilo vseh stroškov.« Odgovorov še niso dobili.