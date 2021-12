Za obvezno cepljenje so se zavzeli tudi infektologi

Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc in vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb sta imela pred stavbo infekcijske klinike na Japljevi ulici 2 izjavo za medije o trenutnem stanju zaradi epidemije covida-19 v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana.

Predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc je dejala, da je stanje v UKC Ljubljana stabilno. »Ne dobro, ne slabo, želimo si, da bi bilo bolnikov manj, saj število raste na vseh oddelki. Ta trenutek na srečo ni tak problem intenzivna kot so ostali bolniki. Še vedno je med bolniki 88 odstotkov necepljenih. Dejansko smo na robu nečesa, kar se bo izkazalo v naslednjih tednih. Glede na včerajšnji delež omikrona med PCR testi, nas ne čaka nič kaj dobrega. Pripraviti bomo morali kapacitete in način dela, kako bomo obvladovali povečano število okužb. Zdravniki smo odvisni od stroke in znanosti. Če znanosti ne verjamemo, ne moremo delati.«

Strokovni kolegij infekcijske klinike se je po besedah Lejko Zupanc odločil, da se bo vedoč, da to marsikomu v državi ne bo všeč, zavzel za obvezno cepljenje. »Z množičnim cepljenje smo izkorenini mnoge epidemije in hude bolezni, zaradi katerih so ljudje množično umirali. Cepljenje proti virusu ne nudi popolne zaščite, omogoča pa lažji potek bolezni in s tem zdravljenje več drugih bolnikov, ki nimajo covida. Svoboda posameznika je omejena z svobodo drugih. Necepljeni ogrožajo že cepljene, a imunološko krhke posameznike.«

Tatjana Lejko Zupanc. FOTO: Jože Suhadolnik

»Zaradi slabe precepljenosti smo se kot ena redkih evropskih držav že septembra soočali z visokim deležem okuženih, hospitaliziranih in mrtvih, trpljenje bolnikov pa ni le posledica epidemije, ampak tudi tega, da zdravstveni sistem že drugo leto ne omogoča normalnega delovanja. Smrti in tragedije se dogajajo tudi pri necovidnih bolnikov. Dostop do bolnišničnega zdravljenja je otežen, prihaja do poslabšanja in prepoznega odkrivanja kroničnih bolezni in njihovega zdravljenja.«

Po njenih besedah si je treba naliti čistega vina in si priznati, da pri cepljenju nismo uspešni. V nadaljevanju je poudarila, da je stroka prepričana, da je vse slabosti in prednosti cepljenja razložila zadostno. »Številke so danes grozljive, lahko se zgodi, da bo čez štiri tedne za delo sposobnih samo še polovica ljudi, ali manj. Ne le zdravstvenega osebja, tudi vzgojiteljic, trgovcev in trgovk, komunalcev ...Predstavljajte si, da vsak teden zboli 30.000 ljudi in more iti v karanteno. Želimo si, da ljudje, če se že okužijo, zbolijo za lahko obliko. In zato si želimo, da se v čim večjem številu cepijo.«

Testi za samotestiranje naj bi bili manj občutljivi na novo omikron različico. FOTO: Uroš Hočevar

Vodja oddelka intenzivne terapije infekcijske klinike Matjaž Jereb je poudaril, da je na intenzivnem oddelku necepljenih kar 92 odstotkov posameznikov ter, da sicer cepljenje res ne ščiti pred okužbo, ščiti pa pred težjim potekom bolezni in smrtjo. »Ukrep, ki ga imamo tudi vsi na voljo pa je, da se odrečemo druženju, če pa se temu ne moremo, pa bodimo odgovorni in se ne glede na to, ali smo cepljeni ali preboleli, pred druženjem samotestirajmo.«

Infektolog Matjaž Jereb. FOTO: Črt Piksi

Glede občutljivosti hitrih testih je Jereb potrdil, da se po nekaterih podatkih kaže, da so manj občutljivi na omikron, ampak raziskave niso enoznačne. »Samotestiranje je najbolj optimalno preko nosu. Na splošno gre pri samotestiranju za antisomatske ljudi, če pa ima oseba prisotne znake, potrem je potrebno iti na PCR test.«

Glede popolnega zaprtja družbe je Lejko Zupanc dejala, da se bo ta zgodil takrat, ko bodo številke presegle meje zmogljivega. »Tega ne moremo napovedati, to se zgodi spontano, če se bo rast okužb nadaljevala kot se. Če smo prejšnji teden govorili o nekaj odstotkih omikrona, ta teden beležimo že 40 odstotkov te različice med okuženimi, Velika Britanija je imela včeraj v enem dnevu več kot 183 tisoč okuženih.«