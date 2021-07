Ker uradnega vabila na zaslišanje opozicijske preiskovalne komisije, ki se ukvarja z ukrepanjem vlade v epidemiji covida-19, predsednik vlademenda še vedno ni prevzel, mu je javno vabilo predsednik komisijedanes izročil kar na seji državnega zbora. »Očitno ima velike težave z dvigovanjem pošte,« je pospremil vročitev. Nova seja preiskovalne komisije, ki jo vodi in na kateri pričakujejo premiera, bo na vrsti 24. septembra.»Ni problem to, da premier ni prišel na zaslišanje, temveč način, kako se obnaša do preiskovalne komisije in institucij,« je še komentiral poslanec LMŠ, ki je kritičen tudi do opravičila premierovega kabineta zaradi njegove neudeležbe na petkovi seji. To je opravičilo poslalo šele po poizvedbah medijev, ali se bo Janša zaslišanja udeležil, čeprav vabilo sploh ni bilo naslovljeno nanje, ampak le na Janšo, ki pa ga ni prevzel.»Nimam nobenega problema priti na vašo komisijo, gotovo imam več odgovorov, kot imate vi vprašanj,« se je po izročitvi javnega vabila odzval Janša, a ob tem navedel, da bo tudi v prihodnje »ne glede na vse spoštovanje parlamentarnih institucij vedno šel na dogodek, kjer se spominjam sobojevnikov, ki so dali življenje za to državo«. V petek, ko je bil premier vabljen na sejo preiskovalne komisije, je bila namreč slovesnost ob 30. obletnici bojnih spopadov na Kumu, ki je bila po njegovih besedah napovedana mesec in pol prej.Po pričanjih izvedenca epidemiologije, vodje prve vladne svetovalne skupine za covid-19v. d. predstojnika centra za nalezljive bolezniin epidemiologinjesi Pavšič od Janše želi slišati predvsem odgovore, zakaj on in njegova vlada nista prisluhnila epidemiološki stroki. Fafangel in Sočanova sta na seji komisije povedala, da so imeli epidemiologi premalo besede pri odločitvah o upravljanju epidemije. »Ni namen spraviti Janeza Janšo za rešetke, ampak preprečiti, da se to ponovi,« je dejal poslanec LMŠ.Za Janšo bo pred parlamentarno komisijo predvidoma zaslišanih še več deset prič, pri čemer je že zdaj jasno, da bo med njimi gotovo prejšnji zdravstveni ministerDo njegovega ravnanja in imenovanja posebne strokovne skupine je bil namreč še posebej kritičen Eržen.