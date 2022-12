Težko komentiram, zakaj je minister nastrojen proti meni

V nadaljevanju preberite:

Zaradi nje se je zaiskrilo med ministrom za zdravje Danijelom Bešičem Loredanom in ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. Ko je prvi omenil, da bo v ZD Ljubljana zahteval izredni upravni nadzor, se je župan postavil na okope, češ naj pusti zdravstveni dom in direktorico pri miru. ZD namreč spada pod okrilje občine, direktorica dr. Antonija Poplas Susič pa uživa vso njegovo podporo. V pogovoru za Delo je med drugim povedala, zakaj njen odstop nima smisla, zakaj kot zdravnica dela v zasebnem zavodu s koncesijo in kako vidi delo ministra. Glede napovedane stavke zdravnikov pravi, da zdaj ni čas zanjo.