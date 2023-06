Tina Gaber ni dobila vabila na slavnostno sejo in premiera ni bilo

Tina Gaber, partnerka predsednika vlade, ni dobila vabila na slavnostno sejo državnega zbora pred dnevom državnosti. V parlamentu na seji ni bilo niti Roberta Goloba, ki se je nato s spremljevalko uro kasneje pojavil na državni slovesnosti.

Vabila na slavnostno sejo je pošiljal po naših informacijah državni protokol. Ta je vabila poslal funkcionarjem in Tina Gaber seveda to ni.

Udeležba oziroma neudeležba para je že komentirana tudi na družbenih omrežjih. Nekdanja novinarka in dvakratna poslanka Janja Klasinc je na primer zapisala tole: »Bila sem dva mandata poslanka državnega zbora Republike Slovenije, prej pa sem več let kot novinarka spremljala delo parlamenta in vlade. Nikoli nobena soproga ali partnerka v državnem zboru ni sedela ob predsedniku kateregakoli organa. Dogodek ali sejo so spremljale z balkona. Pa tudi nobena ni državne proslave zamenjala za nočni klub. Če je informacija točna, je gospa predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič sprejela pravilno odločitev na podlagi protokolarnih pravil Republike Slovenije. Nekomu pa so hormoni očitno zmešali glavo.«

Zakaj se predsednik vlade ni udeležil slavnostne seje državnega zbora, smo vprašali v njegov kabinet. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.

Morda pa je Goloba zmotil slavnostni govornik na seji. To je bil podpredsednik državnega zbora in poslanec SDS Danijel Krivec, ki se je v nagovoru na slavnostni seji na predvečer dneva državnosti v parlamentu ozrl na čas, ko se je slovenski narod odločil za samostojno državo.

»To je bil čas velikih pričakovanj, hkrati pa tudi velike negotovosti. Pogum in odločnost vseh, ki so takrat sprejemali ključne politične odločitve, sta presegla dvome in omahljivost mnogih,« je dejal in ocenil, da je v osamosvojitveni vojni ljubezen do domovine premagala strah. Danes pa je Slovenija v krizi, zato moramo združiti najboljše, kar premoremo, da bodo sanje o boljšem življenju izpred 33 let, ki so spremljale glasovanje na plebiscitu, postale resničnost, je med drugim poudaril.