Tipanje Goloba s prvaki Kula se nadaljuje, a končni cilj je že skupen

Ali lahko formalno sodelujejo, se bo po besedah Roberta Goloba izkazalo skozi pogovore o posameznih projektih oziroma zakonih. Ko bodo v stranki Gibanja Svoboda storjeni premiki, naj bi se sestali. Prvaki Koalicije ustavnega loka (Kul) so namreč v svojih izjavah poudarili, da se bodo o skupnih točkah in morebitnih razhajanjih pogovarjali, ko bo v celoti znan program nove stranke. Golobova stranka je namreč šele včeraj formirala programski odbor. Program pa naj bi potrjevali previdoma v začetku marca.

Na vprašanje, ali se mu mesec dni pred volitvami ne zdi malo pozno za razgrnitev programa, je Golob odgovoril, da verjame v popolno prilagodljivost tako njegove stranke kot Koalicije ustavnega loka.

Dokument o povolilnem sodelovanju, ki so ga podpisale stranke Koalicije ustavnega loka, je Golob sicer danes ocenil kot »ohlapen in determiniran s časom, ko je bil podpisan«. Če bi bil podpisan danes, bi bil lahko bolj ambiciozen, je dejal. Pri tem je dodal, da je temelj politike spoštljiv pogovor, in ne dokumenti, ki se jih nihče potem ne drži. Hkrati je napovedal, da bodo v Gibanju Svoboda precej drugačni, kako, pa bo pokazal čas.

Po današnjem sestanku dejal, da volivke in volivci pričakujejo, da bodo imeli poleg vladajoče politike na eni in Koalicije ustavnega loka na drugi strani na razpolago še drugo alternativo, ki jo predstavlja njegova stranka Gibanje Svoboda. V čem bodo drugačni, ni pojasnil. Končen skupni cilj, kot so zatrjevali vsi danes, je sicer znan – sestava vlade po volitvah, ki bi zamenjala trenutno vladajočo koalicijo, in drugačno vodenje politik. Danes so soočili pogovore pri energetski draginji.

Znova je Golob zavrnil možnost sodelovanja s strankami vladajoče koalicije, saj da ne delujejo po vrednotah spoštovanja.