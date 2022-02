Toli je po 36 dneh potovanja na cilju

Ledeni košček iz srca kraljestva Zlatoroga je v soboto, 22. januarja 2022, priletel na mednarodno letališče v Pekingu v tako imenovani olimpijski mehurček. Ekipa blagovne znamke Laško in predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS) zdaj pripravljajo vse potrebno za izvedbo posebnega dogodka v olimpijski vasi Zhangjiakou. Pred Tolijem je najbolj sporočilno dejanje – v prihajajočih dneh se bo pred očmi globalne olimpijske javnosti stalil v ledeniško vodo.

Toli je ostal zmrznjen

Ko so predstavniki OKS v četrtek prevzeli zamrzovalni transportni zaboj, so opazili, da je ta potoval brez priključka na elektriko kar pet dni. Kljub temu je slovenski ledenik ostal v trdnem agregatnem stanju.

Tomaž Barada, vodja olimpijske reprezentance, in Jernej Damjan, strokovni vodja reprezentance, sta vzorec ledenika postavila v vitrino. FOTO: OKS

Pred vkrcanjem na letalo je Toli z ekipo Studia Peking pod vodstvom Cirila Komotarja prepotoval dobrih 11.560 kilometrov. Zaradi zaostrenih pogojev za vstop ljudi in tovora na prizorišče ZOI Peking 2022 so se člani ekipe z delčkom ledenika razšli v ruskem Irkutsku. Člani ekipe so zadnjo postojanko in sloves od ledenika simbolno zaznamovali na zaledeneli površini Bajkalskega jezera. Ekipa je najbolj vzhodno točko potovanja dosegla na enem od 22 otokov jezera, kamor so se pripeljali s posebnim prevozom. Jezero, čez katero v zimskih mesecih po posebnih cestah vozijo avtomobili, so člani Studia Peking prečili z lebdilnikom, s tem pa dodali še en zanimiv spomin celotni misiji v Peking.

Z odprtjem OI se začne preobrazba

Ledeniški košček bodo ob odprtju iger 4. januarja postavili v posebno hladilno vitrino, kjer bo v umetnih okoliščinah ponazarjal simbolno taljenje svetovnih ledenikov. Malo nad lediščem bo Toli prehajal v vodo in se počasi stekal s posebnega kristalnega podesta v kristalno posodo Steklarne Rogaška. Steklarna Rogaška, sicer pridruženi član projekta Misija: Triglavski ledenik v Peking, je za potrebe projekta pripravila omejeno število kristalnih dekanterjev, v katere bo prelita staljena ledeniška voda.

Toli v avli hotela, v katerem je hladilna vitrina, kjer bo Toli prehajal v vodo, skupaj z ambasadorjem misije. FOTO: OKS

V kraljestvo Zlatoroga kot ledeniška voda

Soorganizatorja projekta, OKS in Pivovarna Laško Union, bosta po zaključku ZOI v Pekingu staljeno vodo prepeljala v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, kjer bo simbolno vključena v trajno razstavo. Zaradi vpliva segrevanja ozračja se ledeniška zaplata na dobrih 2500 metrih nadmorske višine najvišje gore v Sloveniji tanjša in krči. To pomeni, da bo morda v nekaj desetletjih staljena ledeniška voda v muzeju ostala zadnji otipljiv dokaz o obstoju Triglavskega ledenika.