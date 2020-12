Tomaž Gantar razmišlja o odstopu

V nadaljevanju preberite:

Karl Erjavec ne bo član vlade in ne bo se zaposlil v stranki Desus, ampak bo še naprej prejemal nadomestilo – marca je to znašalo 4760 evrov bruto –, do katerega je po zakonu upravičen eno leto, torej do marca. Ocenjuje, da se strankin minister Tomaž Gantar trudi, je pa včeraj zaokrožila informacija, da razmišlja o odstopu, saj ukrepi za zajezitev koronavirusa pri nas ne učinkujejo, kot na primer v sosednji Avstriji.