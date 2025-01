Toplotna črpalka primerna le v energetsko učinkoviti hiši

V nadaljevanju preberite:

Ob številnih dilemah, ki jih imajo prebivalci Slovenije, še posebno zaradi sprememb načina obračuna omrežnine, na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) začenjajo osmi skupinski nakup, tokrat kakovostnih ogrevalnih toplotnih črpalk zrak-voda. Prijavo, ki je brezplačna in nezavezujoča, je mogoče oddati na www.SKUPINSKInakupZPS.si. Ne zavezuje k nakupu, je pa pogoj za udeležbo na petih brezplačnih delavnicah, ki bodo januarja, februarja in marca.

Potrošnike najbolj skrbijo visoki začetni stroški naložbe. Dobra petina jih dvomi, da bo naprava zagotavljala dovolj toplote pri zelo nizkih temperaturah, slabo četrtino pa skrbijo morebitne težave s servisiranjem in odvisnost od električne energije, še posebno zaradi aktualnih sprememb načina obračuna omrežnine.

Odgovor na to, ali je toplotna črpalka res prava izbira, je vse prej kot preprost. Vse hiše namreč niso ustrezne za ogrevanje s toplotno črpalko. Zainteresirani bodo lahko pridobili subvencijo in kredit Eko sklada. V drugi polovici marca bodo prijavljeni za skupinski nakup po e-pošti prejeli ponudbo skupinskega nakupa in navodila za naprej. Do 31. maja bo mogoče oddati zahtevo za prvo informativno ponudbo.