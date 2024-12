Deset odstotkov potrošnikov bo darila kupilo izključno po spletu

V decembru, ko zaradi praznikov in daril ljudje praviloma kupujejo še več kot sicer, pogosto se mudi in so ljudje manj pazljivi, Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja na previdnost, zlasti pri spletnem nakupovanju.

Rezultati njihove ankete so pokazali, da bo skoraj vsak potrošnik vsaj enega od nakupov opravil po spletu, večina jih bo kombinirala z obiski fizičnih trgovin, približno deset odstotkov pa jih namerava nakup opraviti izključno na daljavo.

»Pozitivno je, da 65 odstotkov vprašanih uporablja SMS-obveščanje. Tretjina anketirancev svojo kartico zaklepa v mobilni banki ali denarnici in si nastavi limite za porabo, kar je vsekakor pohvalno,« so zapisali iz ZPS.

Poleg omenjenih varnostnih mehanizmov ZPS priporoča, da ljudje pred nakupom preverijo pristnost spletne trgovine, kjer nameravajo opraviti nakup, da gesel, podatkov o karticah, spletni banki in podobno ne delijo z nikomer in da ne puščajo nikogar v svoj računalnik: ne v živo, sploh pa ne na daljavo.

Opozarjajo, naj ljudje ne nasedajo e-sporočilom, SMS-om in sporočilom prek aplikacij za hipno sporočanje (whatsapp, viber ...): »Nič ni tako nujno (lažna blokada kartice ali računa) ali privlačno (lažna naložbena ponudba), da si ne bi mogli vzeti časa in zadeve preveriti pri domnevnem pošiljatelju.«

Spletne goljufije so že leta v porastu, samo v zadnjem letu so obravnavali več kot 1800 primerov s skupno škodo več kot 28 milijonov evrov. Policija je zgolj v zadnjem mesecu v boju proti spletnim goljufom obravnavala več kot 15 primerov goljufij, ki so skupaj povzročile za več kot dva milijona evrov škode. Policistom je uspelo odkriti in zavarovati nekaj več kot milijon evrov denarnih sredstev v tujini.

FOTO: Shutterstock

December naj bo čas druženja, ne zapravljanja

Na ZPS so izvedli spletno anketo, ki je pokazala pozitiven trend: letos je marsikdo manj usmerjen v nakupovanje in bolj v odnose ter prijetno preživljanje časa z najbližjimi. Naj bo december čas druženja, ne zapravljanja, so zapisali. Svetujejo, naj ljudje določijo znesek, ki ga bodo namenili prazničnim izdatkom.

»Brez načrta lahko praznični proračun hitro preseže zmogljivosti in naredi luknjo v denarnici, zato določite znesek, ki ga boste letos namenili za darila in druge praznične izdatke. Nato načrt tudi upoštevajte,« so zapisali v objavi na svoji spletni strani.

Januarja namreč ljudje pogosto ugotavljajo, da so zapravili preveč, da so nasedali trženjskim trikom, da imajo doma polno daril, ki jih ne potrebujejo. »In prav nič drugače ni z darili, ki smo jih mi podarili drugim. Letos zato kupimo manj, a vseeno podarimo več. Poleg zneska določite tudi seznam obdarjencev in ne pretiravajte. Darila so pomembna za otroke, odrasli si lahko naklonjenost izkažemo z druženjem, pripravo večerje, sprehodom, ogledom filma.«