Novembrski račun za elektriko kot soočenje z realnostjo

»Novembrski račun za elektriko je bil za uporabnike soočenje z realnostjo,« pravi Patricjo Božič, vodja Energetske svetovalne pisarne Ensvet Ljubljana, ki deluje v Eko skladu. Minuli mesec je namreč skladno z novim sistemom obračunavanja električne energije začela veljati višja tarifna sezona, ki traja do konca februarja. Potrošniki se nezadovoljni zaradi visokih položnic obračajo tako na elektrooperaterje kot na zvezo potrošnikov.

Elektroomrežje je vse bolj obremenjeno, k čemur prispevajo tudi gospodinjstva in promet (od ogrevanja do polnjenja električnih avtomobilov). »Novi sistem za obračunavanje električne energije je zato tudi način prisile uporabnikov, da nekoliko zmanjšajo porabo ob dražjih časovnih blokih, se pravi ob delih dneva, ko je sistem najbolj obremenjen. S tem zmanjšamo obremenitve omrežja in povečujemo njegovo prilagodljivost, izognemo pa se lahko tudi morebitnim izpadom,« pojasnjuje Božič.

Koliko višje stroškov napoveduje strokovnjak za lastnike sončnih elektrarn? kakšne bodo posledice za gospodarstvo? S kakšnimi težavami se soočajo potrošniki?