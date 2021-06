Tožilci predlagajo vložitev tožbe proti vladi

EU sredstva Foto Suzana Kos

Državna tožilca, ki junikakor ne želi videti na mestu delegiranih evropskih tožilcev, še nista razkrila, ali bosta šla v upravni spor zaradi sklepa vlade, ki je prekinil postopek njunega imenovanja.Pravni interes za izpodbijanje odločitve vlade imata tožilcain. Kot smo pisali, imata po ocenah pravnih strokovnjakov tudi precejšnje možnosti za zmago.Pritiski nanju glede te odločitve bodo seveda izjemni, je ocenil, nekdanji pravosodni minister, a v tem primeru gre po njegovem mnenju za več kot osebni interes in kariero. »Gre za pravno državo,« je poudaril.Po oceni nekdanjega pravosodnega ministra, pa lahko zgodbo po nezakonitem sklepu vlade nadaljuje tudi državnotožilski svet.Predsednica Državnotožilskega svetaje po današnji seji v zvezi s problematiko postopka imenovanja dveh evropskih delegiranih tožilcev povedala, da s spornim sklepom vlade še niso uradno seznanjeni. So se pa odločili, da bodo državnemu odvetništvu predlagali vložitev tožbe.Slovenija kandidatov za delegirane tožilce, ki bi v okviru Evropskega javnega tožilstva – to je začelo delovati danes – preganjali goljufije na račun evropskih sredstev, (še) ni predlagala. Vlada se je, kot smo poročali, minuli četrtek namreč po več mesecih zavlačevanja odločila, da se razpis za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ponovi, ker da Državnotožilski svet ni oblikoval dovolj velike liste kandidatov; po mnenju vlade bi moral predstaviti najmanj šest kandidatov.