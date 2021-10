Tožilstvo vladi očita kršitev ustave

Vlada z odločitvijo, da ne izvrši izreka sodbe upravnega sodišča v primeru (ne)imenovanih delegiranih tožilcevin, kot nosilka izvršilne veje oblasti po prepričanju vrhovnega državnega tožilstva, ki ga vodi, neposredno in očitno krši načelo pravne države in ustavno zagotovljeno pravico do učinkovitega sodnega varstva.Upravno sodišče je, spomnimo, v upravnem sporu, ki sta ga sprožila kandidata za evropska delegirana tožilca iz Slovenije Tanja Frank Eler in Matej Oštir, odpravilo sklep vlade in zadevo vrnilo v ponovno odločanje, pri čemer je vladi naložilo, da v ponovljenem postopku obrazloži svojo odločitev. Kljub taki sodbi je vlada sklenila, da izreka sodbe ni mogoče izvršiti, ker naj bi bil postopek, v katerem naj bi vlada ponovno odločala, končan z objavo novega javnega poziva k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. S tem vlada v konkretnem primeru onemogoča ponovno presojo in preizkus zakonitosti odločitve o seznanitvi s predlaganima kandidatoma, so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu.Vlada je, spomnimo, ministrstvu za pravosodje po odločitvi sodišča naložila, da objavi nov, že tretji poziv k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev. Po naših informacijah naj bi v vladi načrtovali ponavljanje razpisov, dokler se nanj ne bi prijavilo šest kandidatov, kar pa se najverjetneje ne bo zgodilo. To pa pomeni, da evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije v mandatu te vlade očitno ne bo.