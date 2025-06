Na slovenskih avtocestah vse stoji, za pot iz Ljubljane v Koper najmanj dve uri

Zaradi katoliškega praznika svetega rešnjega telesa, ki je dela prost dan v Avstriji, večjem delu Nemčije in na Hrvaškem in zato tudi priložnost za podaljšan konec tedna ali dopust ob morju, se je na slovenskih cestah že občutno zgostil promet. Gneča je na večini odsekov primorske in štajerske avtoceste.

Za ljubljanski notranji krog je po podatkih Prometno informacijskega centra trenutno potrebnih približno 50 minut. Pot iz Ljubljane v Koper traja najmanj dve uri, iz Maribora v prestolnico tudi približno toliko.

O zastojih poročajo s štajerske avtoceste, prav tako s prometnic, ki vodijo od predora Karavanke proti Ljubljani. Kot je videti na portalu Promet.si, se čas potovanja podaljšuje na primorski avtocesti, zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici.

Povečan promet je pričakovati ves dan, predvsem na cestah iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V nasprotni smeri pa v nedeljo.

Voznikom, ki se odpravljajo na pot, v Prometno informacijskem centru svetujejo, da pred odhodom preverijo stanje na cestah in načrtujejo, če je le mogoče, potovanje v času, ko ni predvidenih prometnih konic, tudi s pomočjo prometnega koledarja, objavljenega na Promet.si.