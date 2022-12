Trgovci nimajo dovolj gotovine

V nasprotju z državljani, ki z navdušenjem čakajo konec leta, je večina hrvaških trgovcev zaskrbljenih, saj ne vedo, kako bodo poslovali prvi delovni dan novega leta, ko bodo nacionalno valuto kuno zamenjali z evrom. Naslednjih 14 dni bo namreč še vedno mogoče plačevati s kunami, vračilo pa je – razen v izjemnih primerih – v evrih. Trgovci opozarjajo, da imajo teh premalo, in če ne bo šlo drugače, bodo za nekaj dni zaprli trgovine.

»Nam je uspelo dobiti polovico zneska, ki smo ga želeli, ker je bankam zmanjkalo denarja. Obljubili so nam, da bomo denar dobili po novem letu, a to bomo še videli. Največje težave so s kovanci, ki jih je Hrvaška sama kovala in teh najbolj primanjkuje,« pojasnjuje direktor NTL Martin Evačić. Podobno je potrdil tudi direktor trgovine Delfin Mirko Budimir. »Kovancev za cent ali dva sploh nismo dobili, kar nam bo predstavljalo velike težave. Upamo, da nam jih bo uspelo dobiti v prihodnjih dneh. Na žalost so trgovci postavljeni v zelo neprijeten položaj,« je povedal. Trgovci imajo, tako pravijo, dejansko vlogo menjalnic. Velik del državljanov zdaj pričakuje, da bo kune od januarja za evre najlažje zamenjati prav na blagajnah trgovin, ki so zaradi tega v paniki. »Spremenjeni smo v menjalnice zaradi nerazumne zakonodaje in stališča države, da se s tem preprosto ne želi ukvarjati. Ne vem, zakaj, saj nismo prvič v procesu menjave valute in gotovo bi se lahko organizirali tako, da bremena menjave valute ne bi naložili na pleča trgovcem. Saj nismo prvi, ki uvajamo evre,« je dejal Ivan Senjak, lastnik trgovin Spartak.

Prva dva tedna, ko bo mogoče plačevati s kunami in evri, trgovci tako pričakujejo veliko gnečo in vrste pred blagajnami, številne neučakane kupce in veliko nerazumevanja. V večjih sistemih, ki so implementirali programsko opremo za izračun zneska, ki ga bo treba vrniti, bo položaj nekoliko lažji, a številnim manjšim trgovcem se vložek v programsko opremo za tako kratko prehodno obdobje ni obrestoval. Ti bodo morali vse preračunavati ročno.

V Delfinu so prilagodili programsko opremo, a že zdaj imajo velike težave v poslovanju. »V bližini naše trgovine je bilo pet bankomatov, ki so vsi po vrsti zaprti, zato ljudje plačujejo s karticami. Posledično je sistem POS preobremenjen, transakcija ni mogoča. Vse skupaj se dogaja v zelo neprimernem trenutku – konec leta je, ko imajo številni trgovci inventuro, bliža se tudi konec poslovnega leta, da sploh ne govorim o težavah zaradi inflacije in prilagajanja cen,« je dejal Budimir.

Iz pogovora z drugimi trgovci je razbral, da so nekateri med njimi že napovedali, da prvih nekaj dni novega leta sploh ne bodo odpirali trgovin – vse dokler se ne prilagodijo, kot je treba, in dokler ne bodo prepričani, da zaradi menjave kun v evre ne bodo imeli prevelikega kaosa.

Podobno meni tudi Senjak – trgovci so od 1. januarja dolžni vračati evre, kune pa le, če nimajo dovolj evrskih kovancev. »Kako bo to nadzirala davčna uprava, ne vemo, a bomo videli, kako bo vse delovalo. Upam, da nam bo uspelo poslovati brez težav, a če bomo ugotovili, da tvegamo kazen, bomo raje zaprli za nekaj dni, dokler se to ne bo uredilo in ne bomo tvegali, da nas zapre davčna,« pravi sogovornik.