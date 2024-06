Trinajst ukrajinskih sirot za zdaj ostaja v Slavini

Ukrajinske sirote, ki so že od maja 2022 nastanjene v Slavini pri Postojni, se v tem mesecu ne bodo vrnile v Ukrajino, kot je bilo predvideno ob začetku tega leta. Več o tem, kdaj naj bi se to zgodilo, v uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov še ne vedo.

Trenutno je v Slavini nastanjenih še 13 ukrajinskih sirot, ki so maja 2022 prišle iz luganske sirotišnice. Prav ta konec tedna sta se v Ukrajino vrnila dva otroka. Kot je za STA potrdila koordinatorica projekta nastanitve ukrajinskih otrok Cvetka Kernel, pa sta oba otroka odšla v rejniško družino. Kot je še poudarila, je selitev k ukrajinski družini še vedno edini način, da se ti otroci vrnejo v Ukrajino.

Dolgi postopki za posvojitev in rejništvo

FOTO: Blaž Samec/Delo

V uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov so za STA na začetku junija potrdili, da nimajo informacije o tem, da bi se otroci predčasno vrnili v Ukrajino. Ob tem je Kernelova dodala še, da je vrnitev 13 otrok v njihovo domovino odvisna od tega, ali bodo postopki za posvojitev in rejništvo otrok lahko ustrezno dokončani ali pa se bodo ukrajinske oblasti dokončno odločile, da otroke odpeljejo nazaj. Kot je še dodala, se ji ne zdi možno, da bi v poletnih mesecih že odšli vsi otroci. Prav tako ocenjuje, da do konca junija Slovenije ne bo zapustil noben otrok več.

Na začetku letošnjega leta so namreč luganske oblasti želele, da bi se sirote vrnile v Ukrajino, za ta namen pa so v sirotišnico preuredili prazno stanovanjsko hišo v regiji Zakarpatje. Temu so močno nasprotovali vsi, ki so v Sloveniji vpleteni v ta projekt. Ob tem so izpostavili, da imajo otroci v Slavini ustrezno oskrbo in podporo, predvsem pa je okolje v Sloveniji trenutno varnejše in bolj spodbudno od tistega v Ukrajini, kjer še vedno divja vojna.

Poleg tega je Kernelova že takrat poudarila, da bi imeli v Ukrajini otroci na voljo zgolj osnovno medicinsko oskrbo, nihče pa se ne bo ukvarjal z njihovim celovitim razvojem, medtem pa v Sloveniji uživajo zdravo, varno in prijetno bivanjsko okolje ter hodijo v vrtec oz. šolo. Prav tako imajo dostop do specialističnih in razvojnih ambulant, vsi pa so se tudi naučili govoriti slovensko.