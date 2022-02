Tudi nadzorniki SDH potrdili uveljavitev predkupne pravice v Savi

Nadzorniki Slovenskega državnega holdinga (SDH) so na današnji seji podal soglasje k uveljavitvi predkupne pravice za 43,2-odstotni delež družbe Sava v lasti sklada York, je dejal predsednik uprave SDH Janez Žlak. Zeleno luč za to so v začetku tedna že prižgali nadzorniki Kapitalske družbe (Kad).

Današnja zelena luč nadzornikov SDH je bila po Žlakovih pojasnilih predzadnji korak v postopku nakupa Yorkovega deleža. Zadnji bo v ponedeljek, ko bosta na fiduciarni račun sredstva nakazala SDH in Kad. Prvi 32 milijonov evrov, Kad pa šest milijonov evrov, je v izjavi za javnost po današnji seji nadzornikov pojasnil Žlak.

Sava je prek podjetja Sava Turizem lastnica ali upravljalka pomembnega dela slovenske turistične infrastrukture na ključnih destinacijah na Obali, Bledu in severovzhodu Slovenije.

York je naprodaj ponudil svoj 43,2-odstotni delež v tem podjetju. Konec januarja je dogovor o nakupu podpisal z družbo Prestige Tourism, v ozadju katere je madžarski kapital, vendar ima država možnost uveljaviti predkupno pravico. Prek SDH in Kada je namreč lastnica skoraj 47-odstotnega deleža v Savi.

Vlada je v ponedeljek holdingu zagotovila sredstva za odkup deleža v Savi. Osnovni kapital SDH se bo v skladu z vladnim sklepom z dobrih 260 milijonov evrov povečal za 41,6 milijona evrov na nekaj manj kot 302 milijona evrov.