Tudi policisti se starajo, a imajo kadrovski načrt

V nadaljevanju preberite:

Podobno kot vsi drugi delodajalci se tudi slovenska policija spoprijema s kadrovskimi izzivi, med ključnimi težavami sta staranje kadrov in nadomeščanje ljudi, ki se upokojijo, s svežimi silami. V dobrih gospodarskih razmerah je konkurenca na trgu dela ostra, zato skušajo v vodstvu policije pri svojih pristopih za prepričevanje mladih biti čim bolj inovativni in prilagodljivi.

Odmevni varnostni incidenti, ki so v zadnjem obdobju dvignili precej prahu, zlasti na jugovzhodu Slovenije, kjer so se znova pokazali stari in nikoli rešeni problemi v povezavi z romsko skupnostjo, so prav tako ponovno odprli vprašanja o učinkovitosti policije, zadostnosti ali nezadostnosti njenih pooblastil in ustreznosti kadrovske sestave.