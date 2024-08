Tudi tožilcem in državnim odvetnikom višje plače

V nadaljevanju preberite:

Z izplačilom avgustovske plače 13. septembra bodo sodniki, pa tudi tožilci in državni odvetniki s statusom funkcionarjev, po odločbi ustavnega sodišča prejeli 26,2 odstotka višje plače kakor 1. junija 2012 in poračun od januarja. Zvišanje zaradi inflacije, ki so ga javni uslužbenci dobili 1. junija, je že všteto v to številko, saj gre za lanski dvig cen življenjskih potrebščin.

Državni proračun bo to letos, po okvirnih ocenah, stalo 8,7 milijona evrov. Na posebej problematično situacijo opozarjajo na državnem odvetništvu, kjer se bodo dohodki izboljšali le funkcionarjem, ki bodo za enako delo prejemali občutno več kot njihovi kolegi javni uslužbenci.