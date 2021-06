Turizem brez enkratne pomoči, vrača se subvencioniranje krajšega delovnika

Boni ostajajo

Nova različica predloga interventnega zakona za pomoč gospodarstvu in turizmu je hladen tuš za turistično panogo. Skupna vrednost predvidenih pomoči se je od prejšnjega tedna skrčila s 408 na 287 milijonov evrov, kar pomeni, da zakon ne predvideva več enkratnega dodatka za izpad prihodkov za turizem v skupni vrednosti 43 milijonov evrovV zakonu prav tako ni več izredne pomoči v obliki temeljnega mesečnega dohodka, za kar je bilo predvidenih 50 milijonov evrov.V predlog zakona pa se vrača podaljšanje državnega subvencioniranja skrajšanega delovnega časa, ne pa tudi čakanja na delo. Skrajšani delovni čas bi bil subvencioniran do 30. septembra, vlada pa bi lahko ukrep podaljšala do konca leta. Skupaj je za to predvidenih 20 milijonov evrov.Za pomoč turizmu v predlogu zakona ostaja izdaja turističnih bonov, ki jih bo mogoče porabiti za turistične, gostinske, športne in kulturne dejavnosti, vsak prebivalec Slovenije pa bo prejel 120 evrov. Skupaj to znese 230 milijonov evrov.Prav tako lahko turizem in druge dejavnosti, ki zaradi epidemije dalj časa niso smele poslovati, računajo na pomoč države pri izplačilu regresa za letni dopust zaposlenim. Država naj bi primaknila 1024 evrov na zaposlenega, kolikor znaša tudi najnižji možni regres. V zakonu ostajajo 3,7 milijona evrov pomoči upravljavcem žičnic, milijon evrov za filmsko in avdiovizualno industrijo ter 7,5 milijona evrov za industrijo srečanja in dogodkov, ki vključuje povračila v višini 80 odstotkovupravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejene izvedbe dogodkov v povezavi z epidemijo.Vlada je odločanje o prejšnji različici interventnega zakona prejšnji teden zamaknila zaradi nezadovoljstva gospodarstva in turistično-gostinske panoge. V petek so se nato predstavniki vlade sestali z vsemi deležniki, zdaj pa predlagali opisano verzijo. V Turistučno gostinski zbornici Slovenije z novimi predlogi niso seznanjeni, zato jih ne morejo komentirati. Pojasnila ministrstva za gospodarstvo še čakamo.