Udobna prednost SDS, SD glavna izzivalka

V nadaljevanju preberite:

Da vlada dela slabo, meni več kot polovica državljanov, le vsak peti, da dela dobro. A pri podpori največji in dominantni stranki v vladi se to zares ne pozna. SDS je podpora skozi leto nekoliko nihala, vendar je ves čas ohranjala udobno prednost pred stranko SD, ki se je utrdila na položaju glavne opozicijske izzivalke na spomladanskih parlamentarnih volitvah čez štiri mesece.

Leto 2021 je bilo politično in epidemiološko precej razgibano in turbulentno, a to se ni izrazito kazalo ne v podpori SDS ne v ocenah, ki jih je za svoje delo dobivala vlade Janeza Janše. Stranka je ves čas ohranjala otipljivo prednost pred politično konkurenco, s tem da je vsaj polovica državljanov delo vlade ves čas ocenjevala negativno.