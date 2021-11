Direktor izolskega zdravstvenega doma kršil integriteto

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je objavila ugotovitve v zvezi z ravnanjem direktorja Zdravstvenega doma Izola Evgenija Komljanca. Ugotovila je, da je direktor kršil integriteto, saj je zasebno pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za Zdravstveni dom Izola. Ugotovitve so pravnomočne, saj je upravno sodišče zavrnilo tožbo proti njim.

Komisija je ugotovila, da je Komljanec v letu 2019 za zastopanje v postopku, ki ga je komisija uvedla proti njemu (in ga je sklenila v letošnjem letu), pooblastil odvetniško družbo, ki je v istem času opravljala storitve za izolski zdravstveni dom. Tovrstno najemanje odvetniške družbe predstavlja tveganje za nastanek nasprotja interesov, s čimer je direktor zavoda ravnal v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo poslovodne osebe in kršil integriteto, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

Interesi javnega zavoda in interesi predstojnika

Javni interes zavoda in interes njegovega predstojnika (zasebni interes) sta namreč v posameznem postopku lahko različna, so prepričani v komisiji. Zato se v razmerah, ko odgovorne osebe za zastopanje v zadevah, ki se tičejo izvajanja njihove službe, pooblastijo odvetniki, ki že zastopajo ta javni zavod, ustvarjajo korupcijska tveganja oziroma tveganja za nastanek nasprotja interesov. Da so takšna ravnanja nedovoljena in v nasprotju s pričakovano integriteto funkcije, je komisija opredelila že leta 2012 v Sistemskem načelnem mnenju.

Upravno sodišče v celoti zavrnilo tožbo

Ugotovitve komisije glede direktorja izolskega zdravstvenega doma je potrdilo tudi upravno sodišče, ki je v celoti zavrnilo Komljančevo tožbo. To je že tretji primer, v katerem je upravno sodišče potrdilo nezakonitost tovrstnega najemanja odvetniških storitev, zato komisija ponovno opozarja vse funkcionarje, poslovodne osebe in druge uradne osebe, da so takšne prakse nedopustne.

Da bi ozavestili in vzpostavili ustrezne standarde v delovanju funkcionarjev in drugih uradnih oseb v prihodnje, je komisija na spletni strani objavila ugotovitve o konkretnem primeru v celoti.

Po poročanju portala MMC je bil postopek komisije proti Komljancu uveden na podlagi prijav, ki jih je prejel v letih 2017 in 2018, nato pa del ugotovitev odstopil organom pregona. Ker je od preiskovanih dogodkov minilo že več kot pet let, so postopek proti njemu letos ustavili.

Koprski policisti pa so lani sporočili, nadaljuje portal, da so s kriminalistično preiskavo ugotovili, da je osumljeni direktor javnega zdravstvenega zavoda v letu 2011 del dodeljenih javnih sredstev uporabil v nasprotju z nameni, za katere so bila dodeljena zavodu. Kot so ugotovili policisti, je Komljanec želel, da mu sodelavec vrne denar, a ker ga ta ni imel, mu ga je »priskrbel« Komljanec. To naj bi storil tako, da mu je neupravičeno odobril izplačilo odpravnine, ki je bila približno 7000 evrov višja od zakonite, so lani po poročanju Radia Koper navedli koprski policisti.

Komljanec: prijave so ob kandidaturi deževale

»Pred zadnjimi lokalnimi volitvami, ko sem kandidiral za župana, je bilo več kot deset raznih prijav na KPK v zvezi s poslovanjem Zdravstvenim domom Izola. Vse je plasirala dolgoletna uslužbenka, ki so ji na KPK podelili status prikritega prijavitelja, s kodnim imenom 'reševalec'. Niti ena od teh zadev ni dobila epiloga s končnim mnenjem,« je v zvezi z ugotovitvami dejal Komljanec. Po njegovih besedah je dve zadevi - obe izhata iz leta 2010, ko še ni bil direktor - obravnavala odvetnica Klementina Fincinger. Ko sem šel kot odgovorna oseba na zaslišanje, se mi je zdelo edino pravilno in logično ,da nas zastopa ista odvetnica, ki pozna primer. Tudi tu niso ugotovili nobene nepravilnosti in ni nastal konflikt interesa. KPK zastopa stališče, da bi se moral preventivno - zato kršitev integritete - izogniti isti odvetnici v tej zadevi, kar se meni osebno zdi nelogično in neracionalno. Vsekakor pa bom odločbo o kršitvi integritete upošteval in spoštoval,« je še pojasnil v svojem odzivu.