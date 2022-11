UKC Ljubljana z novo metodo vstavljanja srčne zaklopke

V UKC Ljubljana izvajajo novo metodo vstavljanja srčne zaklopke, ki predstavlja nov mejnik pri zdravljenju srčnih bolnikov. Pri tej metodi namreč ni potrebna uporaba naprave za zunajtelesni krvni obtok, operacija pa poteka prek manjše rane na levi strani prsnega koša. Nedavno so uspešno opravili tudi prvi implantaciji te zaklopke.

Predstojnik kliničnega oddelka za kirurgijo srca in ožilja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Nikola Lakič je na današnji predstavitvi nove metode povedal, da je nova zaklopka najbolj primerna za bolnike, ki so operacijo na srcu že imeli in potrebujejo novo.

Prav tako je primerna za tiste, za katere kirurško zdravljenje in zdravljenje z mitralno sponko ni primerno oziroma predstavlja preveliko tveganje. Kot je pojasnil, je namestitev te zaklopke manj tvegana, bolniku izboljša kakovost življenja in omogoči hitrejše okrevanje.

Vodja katetrskega laboratorija UKC Ljubljana Matjaž Bunc je razložil, da gre za klasično zasnovo zaklopke z elastičnim skeletom, ki ga je s posebno aplikacijsko tehniko mogoče zložiti v majhen volumen, znotraj zaklopke pa so lističi iz prašičjega perikarda. Zloženo zaklopko kirurgi po tulcu pripeljejo na mesto postavitve v levi atrij in jo namestijo tako, da zavzame svojo pozicijo znotraj mitralne zaklopke, zasidra pa se v srčno konico. Stara zaklopka torej ostane na mestu in funkcionira kot sidro za novo zaklopko, je še razložil.

Bolniki po posegu v bolnišnici okrevajo od pet do deset dni

Kardiokirurginja UKC Ljubljana Tadeja Kolar je dodala, da je ob razpiranju zaklopke v srcu pomembno, da jo s čepkom na vrvici, ki je nanjo pritrjena, pravilno prilagodimo. »Vrvica zaklopko zasidra v srce, s čepkom pa se nastavi ustrezna razdalja. Rano potem po plasteh zašijemo in medtem spremljamo delovanje zaklopke in srca,« je povedala in dodala, da bolniki po posegu v bolnišnici okrevajo od pet do deset dni, ta čas pa se bo z izkušnjami verjetno skrajšal.

Strokovnjaki so povedali, da so se na ta projekt pripravljali dve leti, pri zdravljenju pa trenutno uporabljajo edino komercialno razpoložljivo zaklopko podjetja Abbott. Ljubljanski UKC pa se je z implementacijo metode uvrstil med 98 centrov, ki jo po svetu že uporabljajo.

Lakič je razložil, da v UKC letno pričakujejo namestitev zaklopke desetim bolnikom. Stroški zdravljenja z zaklopko pa v celoti še niso pokriti iz zavarovanja, saj je metoda relativno nova. »Čaka nas še dolga in krvava pot. Mislim pa, da bomo uspeli, saj je napredek tisti, ki narekuje razvoj in s tem kvaliteto bolnikovega življenja,« je še dodal.