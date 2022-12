Ukrajinci najbolj potrebujejo agregate

Slovenci so z donacijami že priskočili na pomoč Ukrajini, novi projekti so v pripravi. Na začetku vojne so potrebovali predvsem higienske pripomočke in zdravila, zdaj potrebujejo agregate. Šole v Ukrajini so mrzle, Ukrajincem bi trenutno prišli najbolj prav agregati za najnujnejšo oskrbo z elektriko, da bodo preživeli zimo.

Poročila s fronte v Ukrajini niso spodbudna, vojna se bo nadaljevala še vso zimo. Rusi pospešeno uničujejo električno omrežje, najvišjo ceno pa plačujejo otroci. »Šole v Ukrajini so mrzle, razmere so zelo slabe. Ta hip v Ukrajini bolj kot orožje potrebujejo agregate za trifazni tok. Ti jim bodo omogočili, da bodo šole opravljale vsaj osnovno funkcijo,« poudarja Ivan Jordan, prijatelj Ukrajine, sicer pa župan Škofljice, ki končuje županovanje.

Ivan Jordan je prvi kombi s humanitarno pomočjo za Ukrajino odpeljal 11. marca. Zdaj zbira agregate. FOTO:Blaž Samec

Jordan se je na stisko Ukrajincev odzval hitro, prvi kombi s humanitarno pomočjo je osebno odpeljal že 11. maja, sledili pa sta še dve pošiljki. Pri zbiranju pomoči so mu zelo pomagali občani in sosednje občine, s katerimi imajo skupno občinsko upravo, pa tudi posamezniki in podjetja. »Zdaj načrtujem, da bomo v Ukrajino poslali agregate. Nekaj sem jih že dobil, upam, da jih bo doniral še kdo,« pravi Jordan, ki meni, da če bodo pomagali nekaj šolam, bodo naredili veliko. Akcijo zbiranja agregatov je zagnal tudi evropski parlament, v posebnem pismu je javnost za pomoč zaprosila predsednica parlamenta Roberta Metsola.

Ukrajino bo treba obnoviti

Jordan je bil prvi tuji politik, ki je prišel v Ukrajino. Za pomoč so se mu zahvalili tamkajšnji poslanec Jaroslav Šukal, ukrajinski veleposlanik v Sloveniji in predsednik Vladimir Zelenski, o njem je poročala tudi ukrajinska televizija. »Ni prijetno, ko greš na vojno območje in blizu tebe raznese raketo,« pravi Jordan, ki je prepričan, da se bo vojna končala s pogajanji, saj se vsaka vojna enkrat konča. »Država je na vzhodu popolnoma uničena, obnoviti jo bo treba. Bruselj bo zagotovil milijarde evrov, prednost pri obnovi pa bodo imeli tisti, ki Ukrajincem pomagajo že zdaj. Ukrajinci pomoč znajo ceniti,« dodaja Jordan, ki sicer tekoče govori slovaško in pogovorno poljsko in ukrajinsko.

Medgeneracijski center na Škofljici

Škofljica je občina, stisnjena med krajinski park in avtocesto, razpoložljivih zemljišč je malo, to pa zavira razvoj. Jordan končuje tretji županski mandat, na nedavnih volitvah so prebivalci za župana izbrali Primoža Cimermana. »Občino zapuščam v zelo dobrem finančnem stanju, brez kreditov in z rekordnim proračunom. Ta teden se začenja gradnja medgeneracijskega centra, ki bo prostor za občane vseh starosti. Na ta projekt, ki še poteka, sem zelo ponosen, vojna z birokracijo je trajala desetletje. Končno imamo možnost, da Škofljica dobi spodobno središče občine, urediti bo treba le še prostore trgovine Tuš, novo železniško postajo in nekaj manjših projektov ob železnici,« pravi Jordan. Medgeneracijski center ima 1437 kvadratnih metrov neto površine in bo razdeljen v tri etaže. V kleti bodo kotlovnica, garderoba, društvena soba in sanitarije, v pritličju kavarna in čitalnica, v nadstropju pa knjižnica. Projekt je pripravila fakulteta za arhitekturo, za izvedbo je bila izbrana družba Lesnina MG Oprema kot najugodnejši ponudnik. Kaj pa obvoznica, večni problem Škofljice? »Imeli jo bomo, ko se bo politika tako odločila,« sklene Jordan.