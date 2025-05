Bolj zadovoljni, vendar manj produktivni

V nadaljevanju preberite:

Slovenci smo, po lastni oceni, med tistimi prebivalci stare celine, ki smo v skupini najbolj zadovoljnih s svojim življenjem.

Tudi po kazalnikih blaginje spada naša država v zgornjo polovico EU. Pod povprečjem pa smo v gospodarski razvitosti. Visoka kakovost življenja ob precejšnjem zaostanku produktivnosti pa zahteva pospešen prehod v inovacijsko podprto rast in krepitev ustvarjalnosti, opozarja Umar ob predstavitvi poročila o razvoju 2025 Kakovost življenja v Sloveniji.

»Slovenija ostaja gospodarsko stabilna srednje razvita država EU, a z velikim zaostankom za EU pri produktivnosti dela, ki pa je bil v letih 2023 in 2024 najmanjši do zdaj,« ugotavlja urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar).

Po sinteznem kazalniku trajnostne in vključujoče blaginje, ki ne upošteva bruto domačega proizvoda, ampak vse druge dejavnike, ki vplivajo na kakovost življenja, je Slovenija na šestem mestu v EU, po drugih kazalnikih, ki upoštevajo tudi gospodarsko razvitost, pa smo nižje. Slovenci porabimo manj, in sicer 85 odstotkov povprečja EU, se je pa individualna potrošnja v zadnjem desetletju povečala.