Na Hrvaškem je odklenkalo črnograditeljem

V nadaljevanju preberite:

Statistični kazalniki iz letnega poročila DORH, ki ga je glavni državni tožilec Ivan Turudić predstavil saboru, opozarjajo na strašljivo povečanje kaznivih dejanj zoper okolje, hkrati tudi kažejo, kako je občutljivost za potrebo po zaščiti narave in kaznovanju njene devastacije večja pri državljanih in nevladnih organizacijah kot pri državnih inšpekcijah, ki imajo zaščito okolja v opisu dela, za katero so plačani.

Podatki državnega tožilstva kažejo, da največ prijaviteljev kaznivega dejanja nezakonite gradnje predstavlja kategorija »drugi prijavitelji«, kar v veliki meri vključuje državljane, občutljive na nezakonito gradnjo. Po številu prijav sledijo prijave državnega inšpektorata, ki v okviru pooblastil ugotovi elemente kaznivega dejanja, najmanj prijav za to kaznivo dejanje pa poda policija.

Gradnja na pomorskem dobrem, v naravnem parku, ki je najpogosteje motivirana z visokimi prihodki od najema, pa tudi na drugih zaščitenih območjih, zavzema največji delež kaznivih dejanj zoper okolje, kar 39,3 odstotka.