Znani podatki o prijavah za vpis novincev v srednje šole

Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto, 2. aprila letos, se je na skupno 26.008 prvotno razpisanih mest (oziroma skupaj z mesti za vzporedno izobraževanje 26.130 mest) prijavilo 23.933 kandidatov, od katerih sta bila 102 kandidata, ki sta se prijavila za vzporedno izobraževanje na različnih smereh umetniške gimnazije (brez vzporednih kandidatov pa je bilo prijavljenih 23.831 kandidatov).

Ti kandidati so imeli do 6. maja 2025 možnost, da so svojo prijavnico iz kakršnihkoli razlogov prenesli na drugo šolo ali v drug izobraževalni program, so sporočili z ministrstva za vzgojo in izobraževanje.

Ker se je na nekaterih izobraževalnih programih najprej prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče, je ministrstvo skupaj s šolami na nekaterih programih obseg razpisanih mest aprila zmanjšalo, tako je na voljo 25.552 razpisanih mest (skupaj z mesti za vzporedno izobraževanje pa 25.674 mest), na katera je prijavljenih 23.922 kandidatov oziroma 24.025 kandidatov skupaj s kandidati, ki so se za vpis prijavili še vzporedno na različnih smereh umetniške gimnazije.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja, so še zapisali na ministrstvu v sporočilu za javnost, se je po roku za prenos prijav prijavilo 842 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 5159 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 10.071 kandidatov in v gimnazijske programe 7850 kandidatov (ter 103 kandidati na programih za vzporedno izobraževanje). Na programe splošne gimnazije se je prijavilo 6112 kandidatov, na strokovne gimnazije pa 1738 kandidatov.

Deleži kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za naslednje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo 3,5 odstotka kandidatov (lani 3,2 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 21,6 odstotka (lani 20,6 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 42,1 odstotka (lani 42,7 odstotka), v gimnazijske programe pa 32,8 odstotka kandidatov (lani 33,5 odstotka).

Zgornji podatki o deležih prijavljenih kandidatov kažejo, da letošnje stanje bistveno ne odstopa od dosedanjih, so pojasnili na ministrstvu. Tudi letos se nadaljuje trend povečanega zanimanja za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, tako kot vsako leto pa se je tudi letos največ kandidatov prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja. V nasprotju s preteklimi leti smo v zadnjih letih zaznali, da se veliko kandidatov iz manjših krajev ali krajev, ki so blizu večjih središč, odloča za vpis v šole v večjih središčih, tega pa tako kot lani tudi letos ne zaznavamo tako množično.

Na državni ravni je dovolj zagotovljenih prostih vpisnih mest. FOTO: Leon Vidic

Kandidati se namreč vpisujejo večinoma v programe v svojem lokalnem okolju. Primerjava podatkov s preteklimi leti tudi kaže, da so se prijavljeni kandidati s prijavami večinoma porazdelili med posameznimi vrstami programov in med posameznimi šolami, tako da po roku za prenos prijav ne zaznavamo posebnega pritiska na posamezne programe ali šole. Deleža prijavljenih v gimnazijske programe in v programe srednjega strokovnega izobraževanja sta se v primerjavi s preteklimi leti zmanjšala, na račun tega pa se je nekoliko povečal delež prijavljenih v programe srednjega poklicnega izobraževanja.

Letos osnovno šolo zaključuje 21.986 devetošolcev, kar je 681 učencev več kot lani. Skupno število prijavljenih kandidatov je sicer nekoliko večje od števila učencev, ki letos končujejo osnovno šolo, saj se v programe nižjega poklicnega izobraževanja lahko vpišejo tudi učenci, ki bodo letos opravili osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključili vsaj sedmi razred, nekaj je kandidatov, ki se predhodno šolajo v tujini, na razpisana mesta pa lahko kandidirajo tudi dijaki letošnjih prvih letnikov, ki bi se želeli naslednje šolsko leto ponovno vpisati v začetni letnik, vendar v drug program.

Kandidati, ki se predhodno šolajo v tujini, in dijaki, ki se preusmerjajo, lahko v skladu z rokovnikom oddajo prijavnico še do 16. maja 2025, dijaki, ki se preusmerjajo, sicer lahko oddajo prijavnico samo še na programe, kjer je manj prijavljenih, kot je razpisanih mest.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vsako leto za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto razpiše okrog 4.000 do 5.000 prostih mest več, kot je kandidatov vpisne generacije. To pomeni, da je prostih mest dovolj in da imajo kandidati tudi dovolj možnosti izbire.

Prav tako razpis sledi interesom kandidatov za vpis, saj vsako leto tudi delež razpisanih mest posameznih izobraževalnih programov sledi nameram kandidatom za vpis. Največji delež razpisanih mest za vpis novincev je vsako leto razpisanih v okviru programov srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazijski programi in nato programi srednjega poklicnega izobraževanja. Najmanjši delež predstavljajo programi nižjega poklicnega izobraževanja.

Na državni ravni je dovolj zagotovljenih prostih vpisnih mest. Veliko šolam ob koncu izvedbe prijavno-vpisnega postopka za novince ostajajo prosta mesta, in to na vseh vrstah programov, tudi gimnazijskih. »Ministrstvo poskuša upoštevati in omogočiti čim večjemu številu kandidatov, da se vpišejo v izbrani program, pa tudi v izbrano šolo. Če ima šola prostorske in kadrovske pogoje in če je velik interes za vpis, poskušamo skupaj s šolami poiskati rešitve v smeri povečanja obsega prvotno razpisanih mest, tako da se razpiše dodatni oddelek,« so zapisali pri ministrstvu.

Kjer prostorske in kadrovske zmožnosti šole ne dopuščajo razpisa dodatnih oddelkov, poskušajo omogočiti, da je v oddelkih več dijakov, kot je prvotno razpisanih mest za posamezni oddelek, tako da ministrstvo šoli izda soglasje za oblikovanje nadnormativnih oddelkov v skladu z dovoljenim obsegom.

Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto se je prijavilo 23.933 kandidatov. FOTO: Dejan Javornik

Tako šole v obsegu razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince. V programu srednjega poklicnega izobraževanja vsako leto skladno s pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa v srednjem šolstvu razpisujemo za vpis novincev v posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov.

V programu srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih razpisujemo za vpis novincev v posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov. Navedena mesta (po dve mesti) posamezne vrste izobraževalnih programov so namreč namenjena za ponavljavce, ki jim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ne predvideva ponavljavcev, ali je ponavljavcev manj, kot je rezerviranih mest v oddelku, lahko na ta mesta sprejme novince oziroma v dogovoru s šolo ministrstvo izda tudi soglasje za oblikovanje nadnormativnih oddelkov. »To pomeni, da je v oddelkih programov srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja po 32 dijakov, v oddelkih srednjega poklicnega izobraževanja pa po 31 dijakov,« so pojasnili.

»Samo tako bomo tudi letos gotovo zagotovili še dodatnih približno 400 mest. Zato lahko že sedaj povemo, da sedanje stanje prijavljenih na nekaterih programih, ki je morda malenkost višje, kot je število razpisanih mest, še ne pomeni, da bi šola lahko omejila vpis, ampak se bo morda tudi odločila, da bo sprejela vse prijavljene kandidate, saj, kot že omenjeno zgoraj, ne predvideva ponavljavcev ali vsaj ne veliko, zato na račun teh mest sprejme kakšnega novinca več. To velja še posebno za kar nekaj šol v osrednjeslovenski regiji,« so še poudarili na ministrstvu.

Šole, ki imajo še na voljo prostorske in kadrovske zmožnosti, imajo skladno z rokovnikom zdaj tudi možnost, da ministrstvu do 15. maja posredujejo svoje predloge za morebitno povečanje obsega trenutno razpisanih mest. O teh predlogih šol bodo na ministrstvu odločali maja, končna odločitev bo znana najpozneje 30. maja 2025, takrat bo tudi znano, katere šole bodo na katerih programih dejansko omejile vpis.