Prepoved uvoza ekološkega izdelka iz Izraela, v njem je pesticid

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je danes na spletni strani objavila poročilo o prepovedi uvoza zeliščnega čaja menta proizvajalca Adanim Tea Company Ltd iz Izraela. Kot navaja, so v odvzetem vzorcu odkrili povišano vsebnost pesticida flubendiamida.

Čaj je sicer označen kot iz ekološke pridelave, UVHVVR navaja oznako Infusion menthe poivree No.12 AB organic; lot 4569, uporabno najmanj do 16. marca 2028.

Uprava je ugotovila presežek mejne vrednosti za ostanek pesticida. Kot navaja, je opredelitev tveganja še v postopku. Ker so čaj zadržali ob uvozu, potrošnikov ni dosegel. Uvoz so prepovedali.

Umaknjen tudi tekoči med

Uprava je danes odredila tudi umik cvetličnega točenega medu Vsak Dan proizvajalca Medex, neto količina 900 gramov, uporabno najmanj do 11/2025; lot: L:15861.

Ugotovili so preseženo vrednost hidroksimetilfurfurala, snovi, ki v medu naravno nastane v primeru njegovega pregrevanja oziroma v primeru staranja.

Živilo sicer ne predstavlja tveganja za zdravje potrošnikov. Med je že umaknjen iz prometa.