Umrl je jezikoslovec Tomo Korošec

Po težki bolezni je v 84. letu umrl jezikoslovec, zaslužni profesor in častni občan Laškega dr. Tomo Korošec, so potrdili na ljubljanski fakulteti za družbene vede, kjer je predaval slovenski knjižni jezik in stilistiko.

Korošec, rojen 30. julija 1938 v Laškem, je v svojem raziskovalnem delu obravnaval vprašanja stilistike poročevalstva, jezikovne kulture, terminologije in besediloslovja. Je tudi avtor več knjig, slovarjev in učbenikov.

Korošec je leta 1963 diplomiral iz slavistike na ljubljanski filozofski fakulteti in tam leta 1976 tudi doktoriral. V letih 1963 in 1964 se je strokovno usposabljal v Pragi. Leta 1964 se je zaposlil kot asistent na Inštitutu za slovenski jezik pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Med drugim je predaval na ljubljanski filozofski fakulteti, od leta 1976 pa na katedri za novinarstvo fakultete za družbene vede.

Študentje pa so ga klicali »profesor vejica«, o njem je RTV Slovenija posnela tudi dokumentarec. Mnogi se ga še spominjajo po kratkih televizijskih oddajah Pet minut za boljši jezik. Kot je povedal v dokumentarcu, za predvajanje katerega so se pravice iztekle, je najlepše trenutke preživel ob rekah na ribolovu. Je tudi soavtor knjige o muharjenju, pripravil je tudi Ribiški slovar.