Umrl znan ginekolog Stanko Pušenjak

»Vrhunski strokovnjak, izjemen človek, neposreden in pogumen, predan specialist za ginekologijo in porodništvo je včeraj zaključil svojo življenjsko pot,« so zapisali na portalu Med.Over.Net.

Umrl je priznani ginekolog in porodničar Stanko Pušenjak. »Za seboj pušča neizmerno praznino, ki je ne bo mogoče zapolniti. Poleg družine ga bomo pogrešali prijatelji, sodelavci in, predvsem, njegove pacientke,« so dodali na portalu, kjer je dolga leta odgovarjal na vprašanja in delil strokovne nasvete. Po poročanju Žurnala naj bi bila smrt posledica nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja.

Pušenjak je na forumu ABC brez prekinitve deloval od samih začetkov. V 23-ih letih je odgovoril na več kot 85.000 vprašanj. »S potrpežljivostjo, strastjo, vnemo in vztrajnostjo je odgovarjal v svojem prostem času in nikoli ni pustil, da bi zaskrbljeni starši predolgo čakali na odgovor,« so zapisali na portalu.