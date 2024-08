Umrla je Barbara Verdnik

Po kratki in zelo hudi bolezni se je poslovila novinarka in nekdanja dolgoletna direktorica Primorskih novic. Rodila se je leta 1957 v Mariboru, diplomirala je iz novinarstva na tedanji Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo v Ljubljani.

Leta 1982 se je zaposlila na Primorskih novicah in leta 1991 postala direktorica tega osrednjega primorskega časopisa, ki je prav pod njenim vodstvom postal dnevnik, in ga vodila do leta 2006.

Leta 2004 je bila kandidatka za Slovenko leta. Leta 2003 pa je prejela zahvalo Naše žene za človekoljubno delo. V zadnjem času je bila aktivna članica v več civilnih iniciativah.