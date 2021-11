Umrla je Sonja Vrščaj, ena zadnjih še živečih slovenskih taboriščnic

V 96. letu je umrla Sonja Vrščaj, udeleženka narodnoosvobodilnega boja od leta 1943 in ena od slovenskih taboriščnic v koncentracijskem taborišču Auschwitz. V letih po vojni je bila, kot so ob njeni smrti zapisali pri Zvezi združenj za vrednote NOB, dejavna družbenopolitična delavka.

Sonja Vrščaj se je rodila 9. decembra kot Sonja Zabric v Šepuljah na Krasu, ki so tedaj spadale pod Italijo, kot ena od treh otrok. V zavedni družini so vsi sodelovali v NOB. Sonja Zabric je bila tajnica okrožnega odbora osvobodilne fronte, Nemci so jo med reševanjem arhiva odporniškega gibanja, ki ji ga je uspelo skriti, ujeli in zaprli v tržaški zapor Coroneo, od tam pa so jo 18-letno poslali v taborišče Auschwitz na Poljskem in jo vpisali pod številko 82396.

V Auschwitzu je do oktobra leta1944 živela nekaj sto metrov od krematorija, preživela pa – kljub krutemu vsakdanu, v katerem so na taboriščnice prežali lakota, bolezni in grozljivo nasilje stražarjev – zaradi solidarnosti Slovenk, ki so bile tam, in zaradi prepričanja, da se bo pekel enkrat končal. »Preživeli so le najmočnejši in največji optimisti,« je dejala pred leti kot predsednica odbora zapornic v koncentracijskih taboriščih. Vseskozi je poudarjala, da ni pomembno toliko govoriti o trpljenju, ki so ga preživeli med vojno, pač pa o vzrokih, ki so pripeljali do njega.

Prizadevala si je za delo z mladimi

Sonja Vrščaj je bila po vojni organizatorka prvega srečanja primorskih taboriščnic, dolgoletna predsednica taboriščnega odbora Auschwitz, pobudnica postavitve slovenske spominske plošče v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau in avtorica brošure o primorskih taboriščnicah in taboriščnikih. Vseskozi je s svojo zgodbo opominjala družbo, kako pomembno je ozaveščanje o grozotah, ki so se dogajale med drugo svetovno vojno.

V taborišče Auschwitz se je večkrat vrnila, tudi s slovensko mladino, ki je vedno z zanimanjem prisluhnila njeni zgodbi, čeprav je večkrat poudarila, da se »tistega trpljenja ne da opisati z besedami«. Na srednješolce je izjemno rada prenašala zavedanje o pomenu medsebojnega spoštovanja, strpnosti, svobode, ljubezni do domovine in se zavedala, kako pomembno je opozarjati, da se kaj takega, kot je preživela sama, ne sme nikoli več ponoviti.

Odhajajo še zadnje priče največje grozote 20. stoletja. FOTO: Voranc Vogel/Delo

V Sloveniji je živih le še nekaj nekdanjih taboriščnic. Januarja lani, ko je svet obeležil 75. obletnico osvoboditve Auschwitza, so na Poljsko skupaj s predsednikom republike Borutom Pahorjem na slovesnost odpotovale tudi slovenske taboriščnice, med njimi Vrščajeva.

Borut Pahor z nekdanjimi internirankami na spominski slovesnosti ob 75. obletnici osvoboditve taborišča Auschwitz-Birkenau. FOTO: Anja Intihar/Delo

Tedaj je na vprašanje, kako odgovarja mladim o tem, kako so taboriščniki preživeli, dejala: »Ker smo imeli tako radi našo domovino, naš narod, jezik. Naše trpljenje je bil del naše borbe za svobodo. Mladim pravim - imejte radi domovino, tako kot smo jo imeli mi radi. Nikoli nismo rekli, če pridemo domov, ampak, ko pridemo domov.

V taborišču Auschwitz-Birkenau so nacisti pobili okrog 1,1 milijon ljudi. Iz Slovenije je bilo v taborišče deportiranih tudi približno 2300 ljudi, umrlo jih je več kot 1300.