Univerza v Ljubljani ne bo prekinila sodelovanja z Izraelom

Senat Univerze v Ljubljani (UL) se je na dopisni seji odzval na zahteve študentov, ki so protestno zavzeli Fakulteto za družbene vede, in sprejel štiri sklepe. Večine študentskih zahtev niso izpolnili.

Zahteve študentov: UL naj jasno obsodi izraelsko izvajanje genocida,

prekine naj vsakršno sodelovanje in pogodbe z izraelskimi univerzami in podjetji,

vzpostavi naj študijski program in fond pomoči za palestinske študente,

preneha naj izenačevati okupatorja in oborožen upor proti njemu,

prizna naj zgodovino okupacije in apartheida, ki ju izvaja Izrael, in legitimnost palestinskega osvobodilnega gibanja,

izkaže naj solidarnost s študentskimi protesti v podporo Palestini po svetu in obsodi nasilje nad njimi.

Čeprav so študentje zahtevali, da obsodi izraelsko izvajanje genocida v Gazi, ne enači žrtve z agresorjem in prizna zgodovino okupacije in apartheida, je senat z razmeroma milo dikcijo obsodil »vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih«. Senat UL se je zavzel za mir in obsodil »vsakršno usmerjanje nediskriminatornih vojaških napadov na cilje, ki povzročajo škodo in žrtve med civilisti«, ter pozval meddržavno sodišče, naj opravi svoje delo.

Zasedba FDV FOTO: Črt Piksi

Tudi zahtevi študentov, naj UL prekine sodelovanje z izraelskimi institucijami, med drugim projekt, v katerem Strojna fakulteta sodeluje z inštitutom Technion, ki je povezan z izraelsko vojaško industrijo, senat UL ni ugodil. Ker menijo, da je znanstveno sodelovanje »ključnega pomena za bolj miren in povezan svet«, od obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru programa Obzorje Evropa, ki jih financira evropska komisija, v katerih sodeluje z izraelskimi institucijami, ne bo odstopila, razen če bi od njih odstopila EU, so sklenili. Bodo pa pri prijavah novih mednarodnih projektov pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova, »preverili takšno prijavo projekta v luči morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami ali zaznane podpore nasilju«.

Na zahtevo študentov, naj UL vzpostavi študijski program in fond pomoči za palestinske študente, so odgovorili s sklepom, da UL »že nudi in bo nudila vso potrebno pomoč, v okviru svojih zmožnosti, vsem študentom, kolegicam in kolegom s palestinskih zasedenih ozemelj, ki študirajo ali bi želeli študirati na Univerzi v Ljubljani«. Vlado so pozvali k vzpostavitvi štipendijskega sklada za palestinske študente. Izrazili so tudi podporo miroljubnim protestom akademske skupnosti in obsodili »njihovo neupravičeno omejevanje«.

FOTO: Črt Piksi

Čeprav so zahteve študentov podprli FDV in Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ter številni oddelki, katedre in inštituti, so bili vsi sklepi senata UL sprejeti brez glasu proti.

Odziv študentskega gibanja na sklepe senata UL še čakamo.