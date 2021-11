Upali so na ugodnejše razmere

V nadaljevanju preberite:

Ob izredni odpovedi v novogoriški bolnišnici je ortoped Danijel Bešič Loredan med drugim dejal, da med poletjem ni bilo nobenega sestanka strokovnega sveta, strokovna direktorica pa je bila pet tednov na dopustu in ni bilo narejeno dovolj za iskanje nadomestnih covidnih prostorov. Koliko so se po bolnišnicah pripravljali na epidemijo?

Tako črna jesen pred izbruhom novih okužb s covidom-19 v bolnišnicah ni bila pričakovana. Avgusta so na podlagi izkušenj iz preteklega obdobja po ustanovah novelirali načrte za spopadanje z novimi valovi epidemije, ki so jih poslali v potrditev ministrstvu, potem pa so povečini upali, da bodo razmeram že nekako kos in da morda ne bodo tako »bergamske«.

Ideja o tem, da bi vzpostavili zgolj eno covidno bolnišnico, se zaradi zahtevnosti projekta ni uresničila. Bolnišnice so se morale znajti vsaka po svoje. Nekje so se bolje, drugje slabše, so pa naši sogovorniki zatrdili, da je koordinacija z ministrstvom dobra in da so sploh zdaj, ko so razmere tako zaostrene, skoraj vsakodnevno na zvezi in se dogovarjajo za rešitve in možnosti.