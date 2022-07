Upanje, da bo omejitev cen ohladila pregreti trg

V nadaljevanju preberite:

Vlada je v četrtem paketu ukrepov proti draginji omejila cene plina za gospodinjstva in druge in se odpovedala dobršnemu delu davščin. Koliko bosta državo stala razlika med tržnimi in maloprodajnimi cenami ter znižanje davščin, še ni jasno, skoraj gotovo pa bodo letos razlike manjše kot prihodnje leto. Razen če bodo podobne ukrepe sprejele še druge države.

Dobavitelji plina pravijo, da so ukrepi vlade podobni tistim za elektriko, ki jih je kot primerne ocenila tudi Agencija za energijo, regulator trga pri nas. »Regulacija cen za posamezne skupine odjemalcev v času izrednih tržnih razmer, ki smo jim priča v zadnjem obdobju, je ukrep, ki ga je med kratkoročnimi intervencijami v okviru načrta za ukrepanje opredelila evropska komisija,« pravijo na agenciji.