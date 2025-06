Upokojencem letni dodatek še naprej v petih razredih

V nadaljevanju preberite:

Nekoliko več kot 640.000 upokojencev in upravičencev do nadomestila iz invalidskega zavarovanja bo v ponedeljek ob nakazilu junijske pokojnine prejelo tudi letni dodatek v petih različnih višinah. Kljub pozivom po drugačni ureditvi, denimo enakem znesku za vse, kot velja pri regresu zaposlenih, se bo, kot kaže, razvrstitev po razredih ohranila. Še več, z reformo naj bi jo opredelili kar v temeljni pokojninski zakonodaji, ki pa uvaja tudi nov zimski dodatek. Tega bodo upokojenci prvič dobili novembra, in to vsi v isti višini.