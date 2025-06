Upokojenci ne privolijo v zamik prispevka za dolgotrajno oskrbo

V nadaljevanju preberite:

V Sindikatu upokojencev Slovenije (Sus) zahtevajo, da se zakon o dolgotrajni oskrbi (DO), na katerega smo v Sloveniji čakali 20 let, uresničuje skladno s predvideno časovnico. Opozarjajo, da sindikati ne morejo privoliti v zamik uveljavitve prispevka za dolgotrajno oskrbo oziroma spremembo njegove višine, kar prelagajo delodajalci, saj bi to ogrozilo uveljavitev celotnega sistema DO.

»Pri izvajanju zakona se pojavljajo različne težave, nekatere so na začetku uvajanja sistema še nekako opravičljive, nekatere pa ob večjem sodelovanju vseh deležnikov, tudi delodajalcev, ne bi bile potrebne,« pravi Francka Ćetković, predsednica Susa, ki spremlja njegovo uveljavljanje v strokovni skupini ekonomsko-socialnega sveta (ESS).

Pri pokojninski reformi so vztrajali, da so nujne izboljšave tudi za sedanje upokojence. »Dosegli smo, da je v zakonu opredeljena izredna uskladitev pokojnin in olajšanje pogojev vstopa v varstveni dodatek. Sicer nismo dosegli 13. pokojnine, zapisana pa sta letni in zimski dodatek, kar je nekakšna pot do 13. pokojnine,« poudarja Ćetkovićeva.

Sus podpira predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prispevkih za socialno varnost, ki ga je pripravil Glas ljudstva, ki uvaja proporcionalnost. Sus bo voditeljem EU, evropski komisiji in evropskemu svetu poslal odprto pismo s pozivom, naj storijo vse, kar je v njihovi moči, da zaščitijo nedolžne otroke, ženske in civiliste v Gazi.