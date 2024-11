Upokojenci ogorčeni nad preskromnim povišanjem letnega dodatka

Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Sindikat upokojencev Slovenije sta ogorčena nad sprejemom zakona o izvajanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki letni dodatek za upokojence zvišuje le za pet evrov. Kot so zapisali, so pokojnine že tako in tako prenizke, veliko upokojencev pa da je pod pragom tveganja revščine.

Zdus in sindikat sta javno nasprotovala potrditvi zakona in predstavila svoj predlog, ki pa so poslanci koalicije ignorirali ter sprejeli rešitev, ki je po njihovem prepričanju v nasprotju s sistemskim zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, so v skupnem sporočilu za javnost zapisali v zvezi in sindikatu.

V naslednjem letu, ko bo znašal minimalni regres za letni dopust za zaposlene najmanj 1347 evrov, bodo tako upokojenci prejeli zgolj od 155 do 465 evrov letnega dodatka, so poudarili in opozorili, da so pokojnine že tako in tako (pre)nizke ter da je veliko upokojencev pod pragom tveganja revščine.

»S čim smo si to zaslužili in zakaj takšna diskriminacija starejših, torej upokojencev, ki so v svoji aktivni dobi lepo skrbeli tako za tedaj mlade kot za takrat starejše ter veliko prispevali k razvoju Slovenije,« so se vprašali v javnem pozivu.

Organizaciji ne pristajata na spremembo formule za usklajevanje pokojnin in zavračata vsako misel na še večje zaostajanje pokojnin za povprečno bruto plačo, kar je vsebina vladnih izhodišč za pokojninsko reformo, ki je že v pogajanjih na Ekonomsko-socialnem svetu, so še zapisali. Zdus in sindikat zahtevata odgovor vlade.