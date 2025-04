Zimski dodatek za upokojence je Papež pričakoval

V nadaljevanju preberite:

Marijanu Papežu bo 12. aprila potekel peti mandat na čelu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz). Čeprav ga je svet zavoda že 27. februarja ponovno imenoval za generalnega direktorja, vlada še vedno ni dala soglasja. Resorni minister za delo Luka Mesec ga podpira in vidi kot jamstvo za uspešno izvedbo reforme. Z ministrstva so sporočili, da je »Mesec sklep o imenovanju podpisal, na vlado pa bo uvrščen na predlog predsednika vlade«.