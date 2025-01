SDS bi dodatek k pokojnini za izjemne dosežke izpodbijala z referendumom

Državni zbor je na današnji seji po odložilnem vetu državnega sveta znova opravil obravnavo predloga zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Glasovanje bo sicer v četrtek, glede na stališče poslanskih skupin se mu obeta podpora. Če bo sprejet, v SDS že napovedujejo prizadevanja za zakonodajni referendum.

Zakon o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti pravico do omenjenega dodatka namenja slovenskim državljanom, ki z izjemnimi dosežki na področju umetnosti izkazujejo posebne zasluge za kakovost, pomen in prepoznavnost umetnosti v Sloveniji ali v tujini ter prejemajo pokojnino po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ali pokojnino v tujini.

Višina dodatka bo vezana na višino osnovne pokojnine posameznika in trenutek, ko bo podana vloga za dodatek. Zakonu je dodan seznam nagrad in priznanj za upravičenost do dodatka.

Predlogu zakona so danes ponovno podporo napovedali v koalicijski Levici, Svobodi in SD, medtem ko mu nasprotujejo v NSi in SDS. Andrej Hoivik (SDS) je napovedal, da bodo v stranki začeli izvajati postopke za zakonodajni referendum, če bo predlog zakona ob glasovanju potrjen.