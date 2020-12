Usposabljajo kader, ki bo šel na teren, med ljudi

Ravnatelj šole Bojan Sešel pravi, da bodo njihovi diplomanti prispevali k dvigu kakovosti socialnega varstva v regiji. FOTO: osebni arhiv

Ne le zakon, tudi kadre bomo potrebovali

Izbirajo lahko med starejšimi in otroki

Celje – Ekonomska šola Celje, višja strokovna šola, bo v prihodnjem študijskem letu kot prva in edina v državi izvajala redni študijski program organizator socialne mreže, ki ga sicer kot izredni študij izvaja že od leta 2011. Program je naravnan praktično in diplomantom omogoča dobre zaposlitvene možnosti v različnih ustanovah.Ravnatelj šoletrdi, da če se v zakon o socialnem varstvu v 69. člen vključijo še strokovni delavci smeri organizator socialne mreže, je to najcenejša varianta pridobitve novih strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva. Po podatkih, ki jih imajo na voljo, bodo samo centri za socialno delo v prihodnjih petih letih potrebovali okoli 300 novih sodelavcev.»Diplomanti imajo veliko možnost zaposlitve v domovih za starejše, v centrih za pomoč ljudem na domu, mladinskih domovih, varnih hišah, kriznih centrih, materinskih domovih, obstaja pa tudi možnost samozaposlitve v socialnem podjetništvu,« našteva Sešel. Diplomanti so operativni strokovni delavci na terenu, bližje starejšim, mladini, družinam in marginalnim skupnostim.Novi višješolski študijski program je pridobitev za širšo celjsko območje. Izobraževanje iz socialnega varstva je bilo namreč doslej mogoče le v univerzitetnih študijskih programih zunaj regije., predavateljica na šoli, sicer pa višja svetovalka in supervizorka na področju socialnega dela ter sodelavka Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, opozarja: »Uzakonitev in zavezanost države in občin, da morajo organizirati pomoč na domu, zahteva različen profil delavcev na tem področju. Zakon o dolgotrajni oskrbi bo moral poskrbeti tudi za ustrezen kader.«Kot še pojasni Irena Potočnik, je organizator socialne mreže usposobljen, da pokriva socialno oskrbo, vodenje storitev, koordinacijo izvajalcev, njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah starejših, ki potrebujejo pomoč.»Skrb za starostnika zajema ne le osnovne življenjske aktivnosti, ampak tudi druge aktivnosti s socialnega in duhovnega področja, kot so osebna higiena in urejenost, izogibanje nevarnosti v okolju, odnosi z ljudmi, izražanje čustev in potreb, koristno delo, razvedrilo in rekreacija, učenje in pridobivanje znanja,« našteje Irena Potočnik.Ekonomska šola Celje, višja strokovna šola, poleg izrednega študija v programu organizator socialne mreže trenutno izobražuje v še dveh študijskih programih izrednega študija: v programu ekonomist in inženir varovanja ter v enem programu rednega študija, ekonomistu. V študijskem programu organizator socialne mreže lahko študenti izbirajo med dvema smerema, in sicer otroci in mladostniki ter stari človek, v študijskem programu ekonomist pa med smerema komercialist in računovodja.Šola, ki ima sedež v centru Celja, v bližini avtobusne in železniške postaje, kar študentom omogoča zelo dobre povezave, je v dvajsetih letih delovanja izšolala 1577 diplomantov.